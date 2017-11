Ligue 2 : le Clermont Foot doit rebondir face aux Chamois Niortais

Cruellement rejoints au bout du temps additionnel face à l'AC Ajaccio, les footballeurs clermontois veulent repartir avec trois points des Deux-Sèvres à l'occasion de la 14e journée de Ligue 2. Sous peine de voir la zone des prétendants au podium s'éloigner un peu plus.

Les mauvaises langues diront que l'arbitre avait un peu anticipé le passage à l'heure d'hiver samedi dernier. Nous sommes au bout du temps additionnel et le Clermont Foot s'apprête à fêter une victoire ensoleillée face aux dauphins corses de la Ligue 2. Un dernier ballon dans l'axe, une intervention virile dans la surface de réparation et tout s'écroule. Pénalty, carton rouge, égalisation et deux points volatilisés. La totale ! Conséquence, les Auvergnats pointent désormais à la 7e place dans un large groupe de prétendants au podium. D'abord très énervé par le scénario, Pascal Gastien a digéré sa déception et admis, très lucide, que son équipe avait surtout mal géré la fin de match face aux Ajacciens. L'entraineur clermontois compte sur une réaction de son groupe ce vendredi soir à Niort (coup d'envoi à 20 heures) pour confirmer sa bonne forme du moment et continuer à regarder vers le haut.

Le classement avant la 14e journée de Ligue 2 - @Domino's Ligue 2

20 ans chez les Chamois

Si l'intérêt collectif passe évidemment avant son cas personnel, ce match aura une saveur très particulière pour le coach auvergnat. Pascal Gastien a passé vingt ans chez les Chamois. D'abord comme joueur, puis en tant qu'entraineur adjoint, directeur du centre de formation et enfin entraineur principal. "C'est la première fois que je reviens en tant que coach à Niort. On ne passe pas près de 20 ans dans un club sans avoir de pincement au cœur au moment de revenir. Mais je ne vais pas me tromper de couleur non plus, je vais défendre Clermont. Je ne me tromperai pas de vestiaire." Cette longue histoire passionnelle avec les Chamois s'est conclue par une douloureuse séparation en 2014. Malgré une magnifique 4e place en Ligue 2, Pascal Gastien n'avait pas été confirmé à son poste et avait atterri à Châteauroux. Une cicatrice à vie, même si le technicien affirme avoir tourné la page.

Kavdanski opéré

Pour ce déplacement à Niort, le Clermont Foot sera privé de Fabien Centonze, exclu face à l'ACA et donc suspendu et de Thomas Guerbert, blessé. Autre absent, Martin Kavdanski. Le défenseur bulgare est rentré chez lui pour subir une intervention chirurgicale "personnelle". Il sera éloigné des terrains pendant un mois. La bonne nouvelle concerne Ludovic Ajorque. Malgré une déviation de la cloison nasale, le meilleur buteur du CF63 (six buts) sera du voyage dans les Deux-Sèvres.

Le groupe clermontois