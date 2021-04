Ligue 2 : le Clermont Foot doit repartir plein Pau !

Après deux matchs sans marquer (Nancy et Niort), le Clermont Foot, troisième de Ligue 2, doit repartir de l'avant et l'emporter, samedi 10 avril, sur le terrain de Pau, sous peine de perdre contact avec la tête du classement, voire de perdre sa place sur le podium.

Un point pris en deux matchs, zéro but marqué : ce n'est pas le Clermont Foot que l'on connaît ! Troisième de Ligue 2, à deux points du deuxième (Toulouse) et à cinq points du leader (Troyes), le club auvergnat a encore son destin entre ses mains, mais il ne peut plus se permettre de perdre de points, à huit matchs de la fin (dont un match en retard contre Amiens). Et ça passe par régler ce problème d'efficacité devant le but. "On en a parlé, il faut qu'on s'engage un peu plus devant le but, trouver des solutions. Maintenant, il n'y a pas le feu : on sait qu'on doit faire plus, on a travaillé toute la semaine pour essayer d'avancer. Je ne suis pas inquiet, tout le monde fait les efforts.", avance Pascal Gastien, le coach auvergnat, qui estime pouvoir recoller "sur les trois prochains matchs", à condition, bien sûr, de l'emporter.

Même constat pour l'attaquant béninois Jodel Dossou, pour qui "ça va revenir. Il y a toujours des moments de moins bien dans une saison, mais on est déjà de retour au travail. Il faut qu'on soit plus agressif devant le but. Il faut qu'on prenne des points dans cette dernière ligne droite du championnat. Chaque match est une finale".

Pau, "dans le top 5" des meilleures équipes de Ligue 2

Clermont se déplace à Pau, une équipe qui n'a plus perdu depuis cinq matchs, et qui lutte pour un maintien vital en Ligue 2. Son président, Bernard Laporte-Fray, disait il y a un mois et demi à nos confrères de Sud-Ouest que le Pau FC pourrait se retrouver "en dépôt de bilan" en cas de descente en National. Cela en fait donc une équipe dangereuse, pour Pascal Gastien. "Quand on les a joués, ils n'avaient pas recruté les très bons joueurs qu'ils ont recrutés. Je pense que Pau est dans le top 5 du championnat aujourd'hui, elle pourrait jouer la sixième ou septième place. Ca joue bien, avec de très bons joueurs, avec un projet de jeu un peu similaire au nôtre", avertit le coach clermontois.

Le championnat reste incertain : entre la première et la cinquième place, tous les clubs se tiennent en sept points. Chaque contre-performance peut donc coûter très cher au classement. "Toutes les équipes sont dangereuses, une équipe peut battre n'importe qui. Toutes les équipes nous attendent. On doit prendre chaque adversaire de la même manière, avec sérieux, et prendre des points", établit Jodel Dossou.

Pour ce déplacement à Pau, Pascal Gastien sera privé de deux défenseurs, Josué Albert et Akim Zedadka, qui se sont tous les deux blessés à l'entraînement. Le premier, habituel remplaçant, en a "pour un bout de temps", tandis que le second, titulaire indiscutable, sera sûrement "un peu juste" pour le match contre Pau, a détaillé Pascal Gastien.

Quant à Jodel Dossou, présent en conférence de presse, il va mieux après sa mésaventure en Sierra Leone avec sa sélection. Cela lui a toutefois laissé un bien mauvais souvenir. "Plus jamais je ne retourne en Sierra Leone. Ce qu'il s'est passé donne une mauvaise image du foot africain. Les instances doivent prendre leurs responsabilités contre ces comportements", pointe le Béninois.

Pau / Clermont Foot, match à suivre dès 20h sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité.