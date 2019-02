Ligue 2 : le Clermont Foot face à Lorient pour sortir de la spirale négative

Le Clermont Foot a lâché du lest dans la course aux barrages avec une série de mauvais résultats. Il est temps d'inverser la spirale négative même si Lorient ne semble pas être l'adversaire idéal pour se relancer.

Clermont-Ferrand, France

Le jeu est toujours là. Le Clermont Foot est salué par le petit monde de la Ligue 2 comme une des équipes qui joue le mieux au ballon, mais l'efficacité s'est envolée. Les clermontois restent sur trois défaites consécutives, Sochaux, Valenciennes à domicile et Auxerre, précédées par un match nul face au Havre. Un seul petit point pris en quatre matches et une chute du podium à la 7eme place. Le Clermont Foot a six points de retard sur le cinquième, Lens, un petit trou est fait et il est impératif qu'il ne se creuse pas un peu plus alors qu'on arrive dans le "money time".

Il reste 13 rencontres à jouer, le dernier tiers du championnat, c'est maintenant que tout se fait. Les clermontois vont devoir retrouver l'efficacité qui semble les avoir abandonné, aussi bien offensivement que défensivement. Les derniers matches ont été marqués par de petites erreurs individuelles qui ont coûté cher, elles sont désormais à proscrire pour espérer retrouver une place de barragiste.

Cela passe donc par une victoire face à Lorient, pas forcément le meilleur client pour se refaire un moral. Les Merlus sont la meilleure équipe de ce début d'année 2019, ils enchaînent les bons résultats (4 victoires consécutives) au point d'avoir comblé une bonne partie du trou avec les deux premiers. Des bretons en pleine confiance qui ont repris espoir pour doubler Metz et surtout Brest, et décrocher la montée directe en L1.

Coté clermontois. Il faudra faire sans le capitaine. Julien Laporte était de toute façon suspendu pour la rencontre de ce vendredi pour une accumulation de cartons jaunes. Il ratera également les deux prochains matches après le carton rouge reçu le week-end dernier à Auxerre. Une absence qui permet le retour de Josué Albert en défense centrale.

Clermont Foot - Lorient, c'est à 20 heures ce vendredi au stade Gabriel Montpied.