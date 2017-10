Ligue 2 : le Clermont Foot fait exploser Le Havre

Les footballeurs clermontois n'ont pas fait dans la dentelle, lors de la 11e journée de Ligue 2 : victoire écrasante (3-0) face aux Normands du Havre, au stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand.

À croire que le (très) grand soleil de Clermont-Ferrand a trop tapé sur la tête des Normands, samedi 14 octobre ! Le Havre AC a été sèchement battu, 3 buts à 0, par le Clermont Foot, lors de la 11e journée de Ligue 2. Ce succès, sans conteste, s'est construit dans les dernières minutes du match. Il permet aux Auvergnats de se rapprocher de la tête du classement.

Deux buts dans les cinq dernières minutes

Au stade Gabriel-Montpied, les Auvergnats ont ouvert la marque à la 27e minute, par un but d'Alassane Ndiaye. Mathias Pereira Lage a doublé le score à cinq minutes du coup de sifflet final. Enfin, David Douline a fini le travail, avec un troisième but, dans les toutes dernières secondes de jeu.

Le podium se rapproche

Grâce à cette victoire, les hommes de Pascal Gastien réalisent une belle opération : ils quittent le top5 et se placent au pied du podium de la Ligue 2. Le Clermont Foot pointe à la quatrième place, à seulement un point de Brest, le troisième, et à hauteur du Paris FC, battu à Sochaux et devancé à la différence de buts.

Vendredi 20 octobre, les Clermontois se déplaceront à Nancy, pour la 12e journée de championnat.