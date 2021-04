Ligue 2 : Le Clermont Foot gagne largement contre Amiens (3-0) et retrouve la deuxième place !

Ce match en retard, reporté deux fois à cause du covid, trottait dans les têtes clermontoises, perdues dans des calculs dans la course à la montée. Mais le Clermont Foot a mis les choses au clair et a renoué avec l'efficacité qui lui a tant fait défaut ces derniers temps, en disposant logiquement d'Amiens (3-0).

Beaucoup de voyants ont été d'ailleurs mis au vert : l'efficacité (trois buts sur quatre occasions), la confiance de ses attaquants (Dossou et Bayo ont marqué), une grande première (le premier but clermontois de Johan Gastien en 85 matchs en rouge et bleu !) et un goal-average soigné qui lui permet de reprendre la deuxième place de Ligue 2 !

Un jeu encore perfectible malgré tout

On a toutefois assisté à un match assez étrange : Clermont a ouvert le score rapidement, sur une frappe tendue de Dossou (7e, 1-0), mais derrière, il n'a pas pris cette équipe amiénoise à la gorge, et s'est offert quelques sueurs froides, notamment avec les montées de Coly ou les mouvements de Timité. Le gardien clermontois Arthur Desmas s'est fait quelques frayeurs, et plusieurs frissons sont passés dans la défense auvergnate lors des corners picards.

Il a ensuite fallu attendre la 70e minute pour voir Mohamed Bayo doubler la mise et éteindre un peu plus Amiens (70e, 2-0). C'est le 18e but de l'attaquant clermontois, plus que jamais meilleur buteur de Ligue 2, et pour qui cette réalisation va faire beaucoup de bien après une disette de trois matchs.

Ensuite, et c'était une grande première pour lui, Johan Gastien a enfin marqué le but qu'il cherchait tant depuis le début de la saison (3-0, 85e), anéantissant définitivement des Amiénois certainement handicapés par le covid, et par le jour de récupération de moins (ils ont joué dimanche contre Rodez, alors que Clermont a joué samedi). Plus frais, Clermont a eu une meilleure mainmise sur le match, notamment grâce à l'apport des remplaçants (Rajot, Allevinah, décisifs sur les 2e et 3e buts). Et malgré son activité, Amiens n'a eu aucune occasion de tout le match !

Quant à Florent Ogier, maintenant que Johan Gastien a marqué son premier but en Rouge et Bleu (en 85 matchs !), il doit désormais se raser la tête (c'était un pari entre les deux joueurs) !

L'ombre au tableau : la blessure de Magnin

Clermont, grâce à cette belle victoire, récupère la deuxième place de Ligue 2, à égalité avec Toulouse, mais avec un meilleur goal-average. Il est à trois points de Troyes, le leader, et prend deux points d'avance sur Grenoble (4e) et quatre sur le Paris FC (5e). L'entraîneur amiénois Romain Poyet, ancien buteur clermontois (2004-2005) a d'ailleurs tenu à rendre hommage aux Auvergnats, lui qui garde un "très bon souvenir" de Clermont (13 buts en 45 matchs).

Le seul point noir, c'est la sortie sur blessure, à l'heure de jeu, de Yohann Magnin, touché au genou. "Ca a l'air grave et ça pourrait compromettre sa fin de saison", a indiqué, pessimiste, Pascal Gastien. "On est tristes pour notre pote, et on croise les doigts", a imploré Florent Ogier. Yohann Magnin, formé au club, a débuté tous les matchs cette saison au milieu de terrain, et même si Lorenzo Rajot l'a très bien supplée, le perdre serait évidemment une très mauvaise nouvelle.

Prochain match samedi, 15h, au stade Gabriel-Montpied, contre Le Havre ! Ce sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne !