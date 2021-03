Ligue 2 : le Clermont Foot étrille Guingamp et poursuit son ascension... vers la Ligue 1 ?

Un festival "interceltique" en Armorique. Le Clermont Foot 63 n'a pas fait dans la dentelle ce mardi soir en écrasant l'En-Avant Guingamp 5 buts à 0 sur la pelouse du stade de Roudourou lors de la 28e journée de Ligue 2. En lutte pour le maintien, les Bretons ont été rapidement menés 2 à 0 (Allevinah 14', puis Dossou, 31') avant d'être réduits à 10 juste avant la mi-temps (Pelé, 45') et de craquer complètement dans ce qui a ressemblé à une longue agonie.

Meilleure défense, deuxième attaque

Les hommes de Pascal Gastien n'ont pas vraiment compati à la douleur guingampaise en étant sérieux et concentrés jusqu'au bout de la rencontre. Résultat, trois nouveaux buts inscrits en seconde période par Bayo (54'), Gastien (65') et Tell (72'). Après le 4 à 0 infligé à Valenciennes, le rouleau-compresseur clermontois a encore fait des dégâts. Meilleure défense du championnat (16 buts encaissés), le CF63 est désormais la deuxième attaque la plus prolifique avec 47 buts marqués, dont 17 pour le seul Mohamed Bayo. En résumé, l'équipe est complète et procure du plaisir.

Toulouse trébuche

Si l'ESTAC, intraitable à Chambly (3 à 0), semble tenir la cadence infernale imposée par Clermont, ce n'est pas le cas du Toulouse FC battu à Valenciennes (1 à 0) et talonné par Grenoble vainqueur au Havre (2 à 0). Au coup de sifflet final, le milieu de terrain (et buteur d'un soir) Johan Gastien ne boudait pas son plaisir mais sans céder à l'euphorie. "Il reste 10 matches, la route est encore très longue... On ne gagnera sans doute pas les 10 matchs, mais honnêtement, si on continue à jouer, je ne vois ce qui peut nous arrêter..."

Son entraîneur et père Pascal Gastien savoure tout en retenue "C'est bien, on est content de gagner à l'extérieur, on a mis ce qu'il fallait pour l'obtenir... Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais Toulouse a perdu, c'est une bonne opération comptable... Plus on se rapproche de la fin, meilleure est ce genre de victoire".

Il reste encore 10 matchs à disputer avant le verdict de cette saison 2020-2021 d'ores et déjà magnifiquement réussie par le Clermont Foot mais qui pourrait devenir tout simplement historique au printemps prochain. Pas de championnat ce week-end pour les Auvergnats pour cause de seizièmes de finale de la Coupe de France. De quoi vider les têtes et recharger les batteries avant l'emballage final. A commencer par la venue d'Amiens au stade Gabriel-Montpied le samedi 13 mars prochain. On a déjà hâte d'y être...