Ligue 2 : le Clermont Foot libère finalement ses internationaux africains

Le gouvernement français ayant levé l'obligation de septaine pour les internationaux, les Béninois Jodel Dossou et Cédric Hountondji, le Gabonais Jim Allevinah et le Guinéen Mohamed Bayo sont désormais autorisés à rejoindre leur sélection. Ils seront là pour le match contre Niort début avril.

L'étau sanitaire et administratif se desserre pour les internationaux du Clermont Foot 63. La semaine dernière, le club auvergnat s'était opposé à leur départ en raison de la "septaine" imposée à toutes les personnes voyageant en provenance des pays hors Union Européenne. Mais cette obligation a été levée. Du coup, les quatre mousquetaires africains vont pouvoir porter les couleurs de leur sélection dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

Une première pour Bayo

Ce sera le cas de Jodel Dossou et Cédric Hountondji retenus avec les Écureuils du Bénin, de Jim Allevinah sélectionné avec les panthères du Gabon et enfin de Mohamed Bayo convoqué pour la première fois avec la Guinée. Les performances de "Momo" ayant évidemment tapé dans l’œil du sélectionneur français Didier Six.

Dans un communiqué publié ce lundi, le Clermont Foot 63 précise : "A ce jour, le Clermont Foot 63 a reçu les informations requises de la part des fédérations béninoise, gabonaise et guinéenne, notamment les plans de vol, pour obtenir la levée de la « septaine » au retour des joueurs.Dans ces circonstances et à la lumière des règlements de la FIFA obligeant les clubs à le faire, le Clermont Foot 63 a libéré les joueurs Jim Allevinah, Mohamed Bayo, Jodel Dossou et Cédric Hountondji pour rejoindre les sélections nationales du Gabon, de la Guinée et du Bénin jouant les qualificatifs de la CAN 2021 au Cameroun. Les engagements demandés portent sur les conditions des vols de retour et sur leurs dates permettant aux joueurs de revenir en France au plus tard les 30 ou 31 mars, et d’être présents pour le match contre Niort le 3 avril prochain."

En direct intégral sur France Bleu Pays d'Auvergne

Il faut désormais croiser les doigts pour voir revenir Dossou, Hountondji, Allevinah et Bayo sans bobos des éliminatoires de la CAN. Les deux rendez-vous à domicile, d'abord contre Niort le samedi 3 avril, puis le mercredi 7 avril en match en retard contre Amiens vont s'avérer décisifs dans la course à la montée.

Bonne nouvelle pour tous les supporters auvergnats, notez que tous les matchs du Clermont Foot 63 seront désormais à suivre en direct intégral sur France Bleu Pays d'Auvergne dès la réception des Chamois Niortais.