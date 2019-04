Ligue 2 : les ambitions croisées du Clermont Foot et de l'AS Nancy Lorraine

Clermont-Ferrand, France

Sans vouloir jouer les pronostiqueurs avertis, on aurait pu penser que le Clermont Foot et l'AS Nancy Lorraine ne joueraient pas dans la même cour cette saison. Les 30 premières journées de championnat ne peuvent que le confirmer. A un gros bémol près, c'est que les rôles ont été complètement inversés. Les ambitieux Lorrains ont le trouillomètre à zéro et les modestes Auvergnats . Invité de l'émission "Les Décodeurs" lundi dernier sur France Bleu Pays d'Auvergne, le milieu offensif Jason Berthomier assume ce rôle d'outsider avec envie mais sans fanfaronner.

Clermont Foot : les ambitions intactes de Jason Berthomier avant d'affronter Nancy Copier

Nancy sur courant alternatif

Après une fulgurante embellie concrétisée par quatre victoires consécutives entre la mi-février et la mi-mars, les Nancéiens viennent de vivre une "légère" rechute face à Grenoble, puis contre Valenciennes. Un début de printemps qui les positionne juste au-dessus de la ligne de flottaison, à la 18e place synonyme de barrages pour le maintien.

📺 Pour Guy Roland Ndy Assembe , l'#ASNL doit retrouver plus d'agressivité dès ce vendredi soir pour #ASNLCF63

➡ L'avant-match en vidéo sur https://t.co/4I4AjwJW85pic.twitter.com/pEcLnMAIss — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 4, 2019

Les bagarres ? Les Clermontois rêvent de les disputer à la fin du mois de mai. Mais ce qui les concerne, ce sont les playoffs d'accession. Pour cela, il va falloir accrocher le Top 5. Une ambition partagée par une demi-douzaine d'équipes avant l'emballage final. Les Auvergnats, 8emes à cinq points de Lens, restent sur 4 matches sans défaite, dont un match nul (0 à 0) ramené vendredi dernier de Brest, dauphin du FC Metz au classement.

Dernier succès au Montpied le 11 janvier

Pour y parvenir, il va falloir sérieusement améliorer le bilan comptable à la maison. Le CF63 n'a plus gagné au Montpied depuis le 11 janvier. C'était contre Niort (3 buts à 2). Depuis, les hommes de Pascal Gastien ont concédé deux nuls (Le Havre et Grenoble) et chuté deux fois (Valenciennes et Lorient). Fin de série ce vendredi soir ? Coup d'envoi à 20 heures au stade Gabriel-Montpied.

Retour de Phojo dans le groupe clermontois