Ligue 2: le Clermont Foot passera la trêve dans le peloton de tête

Le Clermont Foot s'est imposé 1 à 0 hier soir à Châteauroux pour la 17eme journée de Ligue 2. C'était le dernier match de l'année 2020 pour les clermontois, qui ont pris la bonne échappée et passeront les fêtes au chaud.

Encore un clean sheet, un match sans encaisser de but, pour Arthur Desmas et la défense clermontoise

Les autres équipes en tête du classement ont gagné hier soir. Il n'y a que le leader, Troyes, qui a été battu dans le match au sommet face à son dauphin Grenoble, qui chipe du même coup la première place. Derrière, Toulouse, Auxerre et le Paris FC se sont imposés, le Clermont Foot n'avait pas le choix pour ne pas laisser un petit trou se creuser en tête du classement.

Mission accomplie, au cours d'une rencontre assez nettement dominée par les clermontois. Même si la Berrichonne de Châteauroux semblait l'adversaire idéal, encore fallait-il le faire. Les joueurs de Pascal Gastien ont concrétisé leur domination assez tôt, avec un but à la 11eme minute, grâce à une belle frappe de Jim Allevinah. C'est le cinquième but de la saison de l'attaquant. Seul petit regret pour Pascal Gastien: ne pas avoir fait le break lorsque c'était possible en première période, ce qui aurait permis d'éviter de se faire très peur en fin de match.

L'entraîneur du Clermont Foot se satisfait tout de même de ce bon résultat et cette sixième place au classement. Son équipe à 30 points à la trêve, qui ne correspond pas cette année à la fin des matches aller. Il reste deux rencontres pour boucler la moitié du championnat et la reprise sera très compliquée. Les clermontois recevront Grenoble, le leader, dès le 5 janvier avant un déplacement à Sochaux. Ils enchaîneront ensuite avec Auxerre, Toulouse et Troyes, des équipes qui jouent elles aussi la montée.

Le Clermont Foot peut se baser sur une défense hyper efficace. Cette victoire marque la neuvième rencontre sans prendre le moindre but, plus d'un match sur deux. Les clermontois ont la meilleure défense du championnat, 10 buts seulement encaissés, à égalité avec Grenoble. Comme la saison passée, avant qu'elle ne soient arrêtée, ils sont bien installé dans le peloton de tête, à quatre points seulement du premier et deux points de la troisième place. Surtout, un petit trou est fait sur les suivants puisque le septième, Caen, a quatre points de retard. De quoi passer les fêtes sereinement.