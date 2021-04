Ligue 2 : Le Clermont Foot perd deux points à domicile contre Niort (0-0)

Il fallait un but, prévenait Pascal Gastien cette semaine. Le match contre Niort lui a donné raison. Clermont a dominé, Clermont a beaucoup tenté (sept occasions), mais Clermont a été trop imprécis (aucune frappe cadrée de la rencontre), et Clermont a été muet pour la deuxième fois de suite en Ligue 2. Très frustrant, face à un Niort limité, qui a perdu énormément de ballons, et qui n'a pas vraiment inquiété les Auvergnats. Mais il y a aussi du soulagement : car malgré tout, Niort a eu un penalty (51e) et une frappe de Jacob (67e), qui ont tous deux fini sur la barre. Ca aurait donc pu être une défaite, ce n'est donc "que" un match nul. Pascal Gastien préférait donc voir le verre à moitié plein. "On a fait un bon match, dans le contenu c'était ce que j'attendais. Il ne nous a manqué qu'un but", regrettait le technicien clermontois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Pas d'excuse"

Clermont manquait peut-être de rythme, pour ce qui était son deuxième match depuis l'apparition du cluster en son sein, début mars. Jodel Dossou, encore affaibli par les événements en Sierra Leone, a débuté sur le banc ; Mohamed Bayo a vécu une soirée frustrante, où il a globalement été sevré de ballons ; et Tell et Allevinah se sont cassés les dents sur la défense niortaise. Clermont a eu aussi une bonne dizaine de corners, mais sans trouver la faille. "On manquait peut-être un peu de compétition, mais on ne cherche pas d'excuse. On aurait dû marquer, mais ce résultat n'est pas non plus dramatique. L'avenir dira si c'est un point de gagné ou deux de perdus", philosophait Pascal Gastien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de défaitisme malgré les résultats des concurrents

Clermont (3e) réalise la mauvaise opération comptable de cette 31e journée de Ligue 2 : il voit le Paris FC (5e) revenir à deux points, Troyes (leader) qui s'échappe avec 5 points d'avance, et Toulouse (2e) qui en prend deux d'avance aussi. Seul Grenoble (4e) marque le pas après son nul face à Châteauroux. Mais Yohan Magnin, qui n'a pas compté ses efforts, ou Jordan Tell, peu en vue ce samedi soir pour sa septième titularisation, n'étaient pas affolés pour autant. "On a notre destin entre les mains, il n'y a rien de dramatique", affirme le milieu. "On ira à Pau, la semaine prochaine, pour gagner", assénait l'attaquant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pau, "une des meilleures équipes du championnat, qui s'est renforcé cet hiver, qui n'a rien à voir avec le Pau du début de saison, et qui sera difficile à battre chez lui", estime Pascal Gastien. Rendez-vous le 10 avril, en direct et en intégralité, sur France Bleu Pays d'Auvergne.