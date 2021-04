Ligue 2 : Le Clermont Foot perd deux points mais sauve son match face au Havre (1-1)

Au vu de la prestation des clermontois, le match nul est un moindre mal. Après un premier quart d'heure largement à l'avantage des hommes de Pascal Gastien, c'est bel et bien Le Havre qui ouvre le score à la 18e minute de jeu grâce à un but de Thiaré contre le cours du jeu.

Très mauvaise opération avant la fin du premier acte : carton rouge pour Alidu Seidu,expulsé directement après un tacle inutile et dangereux. Réduits à 10, les rouges et bleus peinent à trouver des solutions face aux normands rigoureux et organisés. Les changements opérés apportent un peu de sang neuf dans l'effectif clermontois, Jordan Tell marque le but de l'égalisation à la 72e.

Et pour que la route vers la Ligue 1 se poursuive, le Clermont Foot devra s'imposer mardi soir sur la pelouse du Paris FC, concurrent direct à la montée.