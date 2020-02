Ligue 2 : et si le Clermont Foot prolongeait sa série record chez le leader lorientais ?

Clermont-Ferrand, France

Le Clermont Foot passe un vrai test ce samedi dans le Morbihan. Un déplacement à Lorient, le leader, qui constitue l'affiche de cette 25e journée de Ligue 2. Si les Merlus, désormais dirigés par Christophe Pélissier, ont affiché clairement leur ambition de (re)monter dans l'élite après avoir échoué en finale du barrage (L1-L2) en 2017 face à Troyes, les Auvergnats n'étaient pas attendus si haut dans la hiérarchie.

La meilleure équipe du championnat - Pascal Gastien

Quatrièmes avant le coup d'envoi des rencontres de la 25e journée, les hommes de Pascal Gastien ont changé de statut. Ils sont devenus l'équipe à battre. Eux qui n'ont plus mordu la poussière depuis le 2 novembre dernier en championnat (*) et une défaite (1 à 0) contre Le Mans au stade Gabriel-Montpied. Depuis, les Auvergnats ont enchaîné une impressionnante série de 11 matches sans défaite (six victoires et cinq nuls). Ne pas tomber face au FC Lorient, "incontestablement la meilleure équipe du championnat", selon Gastien, constituerait un exploit.

Pour ce déplacement en Bretagne, Clermont devra se passer de David Gomis et d'Alassane N'Diaye, blessés la semaine dernière contre Auxerre et Valenciennes. Et de Johan Gastien, suspendu.

(*) Le 16 novembre dernier, le Clermont Foot a été éliminé par Bergerac (1 à 0) lors du 7e tour de la Coupe de France.