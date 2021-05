Ligue 2 : Le Clermont Foot à Caen pour entrer au paradis !

Le Clermont Foot a rendez-vous avec son histoire. Grâce au match nul de Toulouse contre Pau (2-2), mercredi, le club auvergnat n'a plus qu'à valider sa montée en Ligue 1, la première de sa jeune histoire (31 ans). Il a trois points d'avance et un goal-average favorable de huit buts. Il faudrait donc que Clermont prenne, par exemple, 4-0 ou 5-0 contre Caen, et que Toulouse l'emporte sur le même score contre Dunkerque. Ca paraît quand même improbable, mais sait-on jamais, et au club, la prudence est de mise, on ne fête pas encore la montée, joueurs et staff confondus.

Finir le travail... et envoyer Caen en National ?

Face à eux, Caen, le 18e. Un club malade, qui n'a pas digéré encore son passage sous pavillon américain il y a quelques mois, et qui s'est séparé il y a trois mois de son entraîneur Pascal Dupraz, remplacé par Fabrice Vandeputte. Il n’a plus gagné depuis le 13 février : c’était contre Niort, et c'était il y a douze matchs ! Et surtout, il peut être relégué en National en cas de défaite et de résultats favorables de ses concurrents (Chambly et Dunkerque notamment). Ca en fait une proie peut-être facile, mais surtout très piégeuse, car elle a absolument tout à perdre.

De fait, vu l'enjeu, et aussi parce qu'il y a des blessés, il n'y aura que peu de changements pour ce match.

Ce n'est qu'à l'issue des 95 minutes de ce match, qu'il faudra donc avoir bien négocié, que les Clermontois pourront exploser, exulter, car leur objectif sera atteint. Une situation "surréelle", selon Ahmet Schaefer, mais aussi pour les joueurs.

Akim Zedadka a d'ailleurs d'autant plus de mal à réaliser qu'il y a quatre ans, il était au chômage, non-conservé par Lens, avant de redémarrer tout en bas de l'échelle, en cinquième division.

L'aboutissement d'un projet sur des années

Cette montée annoncée en Ligue 1, ça tient évidemment à cette saison exceptionnelle du Clermont Foot, avec 20 matchs sur 37 sans prendre de buts (21 victoires, 9 nuls et 7 défaites). Mais ça tient aussi à tout ce qui a été fait les saisons précédentes : les actions du président Claude Michy (qui a vendu le club il y a deux ans à Ahmet Schaefer), et le travail des anciens coachs, Michel Der Zakarian et Corinne Diacre, à qui le coach actuel, Pascal Gastien, a voulu rendre hommage.

Un sentiment partagé par le président-propriétaire, Ahmet Schaefer, que vous pouvez réécouter ci-dessous

Le président Ahmet Schaefer, encore ému de monter en Ligue 1 ! Copier

Thierry Coutard, consultant France Bleu Pays d'Auvergne, ancien coach du club, allait même plus loin, jeudi 13 mai, sur notre antenne : sans l'épopée de 1997 en Coupe de France, avec l'élimination du PSG, le club aurait déposé le bilan. Réécoutez-le à cette adresse.

Désormais, il conviendra au Clermont Foot de s'adapter à ce changement d'univers sportif, financier, et médiatique. Et Pascal Gastien, l'entraîneur, a déjà prévenu : le club restera fidèle à ses valeurs, à ses principes de jeu, et fera tout pour ne pas prendre la grosse tête. L'objectif, l'an prochain, sera de se maintenir et de se stabiliser en Ligue 1.

Caen/Clermont Foot, dernier match de la saison, celui de la montée, c'est à vivre bien sûr en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne ! Soirée exceptionnelle dès 19h !