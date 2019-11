Ligue 2: le Clermont Foot prend un point en Corse

Clermont-Ferrand, France

Après la claque de Bergerac, l'élimination précoce de la Coupe de France samedi dernier, le Clermont Foot devait réagir, face à une équipe qui a connu la même sortie sans gloire de la Coupe, face aux auvergnats de l'US Saint-Flour. L'AC Ajaccio ne fait pas trop de bruit dans ce championnat mais les corses sont de solides troisièmes, prétendants à une remontée en Ligue 1.

Les clermontois, eux, sont très solides à l'extérieur et cela s'est vu au cours de la rencontre. L'ACA et le Clermont Foot ont avant tout livré une partie tactique, où les deux milieux de terrain se sont neutralisés. Les corses ont réussi à prendre l'avantage par Choplin sur un coup de pied arrêté à la 32eme minute. Les clermontois ont répondu en seconde période par un nouveau but de Grbic, le neuvième pour le buteur clermontois depuis le début de la saison.

Un match nul logique qui prolonge la bonne série clermontoise à l'extérieur. Comme le soulignait Pascal Gastien, l'entraîneur du Clermont Foot, il va maintenant falloir enfin gagner à la maison (une seule victoire cette saison, lors de la première journée). C'est la seule condition pour que l'équipe puisse remonter au classement et participer pleinement à la course à la montée. Cela reste largement possible puisque le Clermont Foot est 6eme de cette Ligue 2, avec 5 points de retard sur le 3eme... l'AC Ajaccio. Vendredi prochain, les clermontois recevront Niort au stade Montpied.