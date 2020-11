Ligue 2 : le Clermont Foot reste muet face à Guingamp (0-0)

Le Clermont Foot 63 ne confirme pas. Après sa victoire la semaine dernière à Valenciennes, le CF63 n'obtient qu'un match-nul sur sa pelouse du Montpied contre l'En Avant de Guingamp (0-0).

Les Auvergnats peuvent nourrir des regrets, sur l'ensemble de la rencontre eux qui ont eu la possession du ballon (58% pour les Clermontois). Malgré une belle opposition et des bretons qui ont bien débuté la partie, le CF63 parvient à se ressaisir et se voit même un but annulé, sans doute injustement, à la 26e minute suite à un corner tiré en force au premier poteau. Hountondji poussait le ballon au fond mais l'arbitre a refuse le but pour une main, pourtant pas visible sur les ralentis.

Par la suite et notamment en deuxième période, même s'ils ont fait preuve de plus de justesse dans la passes, il a manqué de la précision dans le dernier geste pour venir inquiéter une équipe de Guingamp, solide et difficile à manœuvrer.