Ligue 2 : Le Clermont Foot s'est fait peur mais s'impose face à Châteauroux (2-1)

Brillante entame de match des rouges et bleus qui concrétisent l'une de leurs premières occasions à la 6e minute de jeu, Jason Berthomier ouvre le score sur un corner direct. Les berrichons, officiellement relégués, n'ayant plus rien à risquer ni espérer jouent libéré et parviennent à se montrer temporairement dangereux. Le Clermont Foot laisse passer de nombreuses occasions et peine à conserver le ballon. 1-0 à la mi-temps, un score frustrant au vu de l'image donnée par les clermontois dans les premières minutes.

Au retour des vestiaires, les hommes de Pascal Gastien se font peur. La possession du ballon reste nettement en faveur de Châteauroux. Clermont qui tente en vain de faire le break est puni à la 73e minute, Romain Grange égalise sur une reprise de volée du pied droit.

Berthomier remet la machine en marche et débloque le compteur clermontois en inscrivant un nouveau but à la 80e. Les Castelroussins s'accrochent faisant trembler Clermont jusqu'au coup de sifflet final.

Une victoire laborieuse certes, mais au combien précieuse pour le Clermont Foot 63 qui empoche 3 points et conforte sa 2e place, synonyme de montée directe en ligue 1.