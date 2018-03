Mauvaise opération pour les joueurs de Pascal Gastien lors de cette 31ème journée de Ligue 2. Les Auvergnats se sont inclinés (2-1) ce vendredi face aux Corses de l'AC Ajaccio, troisièmes du championnat.

On n'a pas envie de lâcher " - Pascal Gastien.

Après l'ouverture du score par Ghislain Gimbert à la 67ème minute, Franck Honorat est pourtant parvenu à égaliser. Parfois supérieurs à leur adversaire, les Auvergnats ont pourtant manqué de réalisme dans la rencontre, et se sont fait punir à la 91ème minute sur un but de Mathieu Coutadeur. "A une minute de la fin, on est naïf ", regrette l'entraîneur clermontois Pascal Gastien.

Après cette défaite, le Clermont Foot est freiné dans sa course à la montée, mais "pas décroché" selon le coach, du moins "pour la quatrième et cinquième place. Troisième et seconde cela va être compliqué. Mais on est toujours là en tout cas dans le jeu, toujours avec un bon état d'esprit donc il n'y a pas de raison pour qu'on lâche. On n'a pas envie de lâcher".

Au classement de Ligue 2, les footballeurs clermontois se maintiennent à la sixième place.

