Ligue 2 : le Clermont Foot se fait peur mais gagne face au Paris FC

C'était un gros test pour le Clermont Foot, et un match décisif avant la trêve hivernale. Devant eux se dressait le Paris FC, longtemps leader en début de championnat de Ligue 2 mais qui arrivait en bête blessée, incapable de gagner depuis cinq matchs. Dans son antre du Montpied, le club auvergnat s'est montré à la hauteur, empochant les trois points face à son homologue parisien (3-2). Ils sont aujourd'hui au contact du top 5, celui des prétendants pour la montée en Ligue 1.

Deux buts très rapides puis de la fébrilité

Les Clermontois d'ailleurs vite pris les choses en main. En 22 minutes, Jodel Dossou s'offrait un doublé (7e, 22e), et grâce à son aisance technique qui fait sa réputation, le Clermont Foot tenait le ballon et le match. Et puis, en fin de première mi-temps, Florent Ogier coupait un centre de Diakité et marquait contre son camp (43e). Heureusement, Berthomier, dès le début de seconde période, redonnait deux buts d'avance aux Auvergnats (52e).

Mais Clermont a tout de même vécu une fin de match compliquée : à la 77e minute, Julien Lopez ramenait le Paris FC à un but, et le club parisien poussait pour égaliser. Heureusement, les Arvernes sont aussi de bons défenseurs, et tenaient le score. Une victoire très précieuse dans ce duel de haut de tableau : avec ces trois points, Clermont revient à la 6e place, à un point de son adversaire d'hier soir (5e), et à trois points de la troisième place, occupée par Toulouse, vainqueur hier sur le fil du Havre (4-3).

Prochain match pour le Clermont Foot mardi 22 décembre, face à Châteauroux.