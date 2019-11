Ligue 2 : le Clermont Foot, sifflé par son public, perd encore une fois à domicile contre Le Mans (1-0)

Clermont-Ferrand, France

Le 26 juillet 2019. Cette date est celle de la dernière victoire à domicile du Clermont Foot, lors de la première journée de championnat contre Châteauroux. Depuis, les rouge et noirs enchaînent les défaites à domicile, face à Lorient, Rodez, et ce samedi contre le dernier du championnat, le promu manceau.

Les clermontois butent sur un très bon Patron

Encore une fois, les joueurs de Pascal Gastien ont raté leur entame de match. Dès la 4e minute, sur leur première action, Le Mans ouvre le score grâce à une accélération de Gope-Fenepej et une frappe enroulée pied droit. Durant toute la rencontre, les Clermontois vont tenter de se rattraper, en monopolisant le ballon (65% de possession de balle) ainsi qu'en tirant de nombreuses fois au but. Mais, rien n'y fait. L'inefficacité à domicile poursuit les clermontois, qui seront de plus réduits à dix à la 58e minute de jeu, avec l'expulsion de Johan Gastien. Les attaquants sont en plus tombés sur un très bon gardien adverse, Pierre Patron ancien joueur du club, et qui était titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 2. Grâce à cette victoire, Le Mans sort de la zone rouge. Le Clermont Foot reste, lui, à la dixième place du classement.

Le public siffle les joueurs

Mais le fait de match, ce sont ces sifflets qui sont intervenus durant le match. Le public, frustré de ne pas voir de victoires depuis le 26 juillet, s'est mis à huer les joueurs. Ce qui déçoit le gardien du club, arrivé à l'intersaison, Maxime Dupé. "Ca fait malheureusement partie du football, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a plus besoin d'applaudissement et de soutien, surtout quand on a du mal à domicile. Même si on doit faire abstraction de ça lors du match, c'est pas agréable à entendre"

L'entraîneur Pascal Gastien abonde en son sens. "Certains supporters sont des enfants gâtés. Siffler nos propres joueurs ce n'est pas bien." D'autant plus que le coach est formel, "notre contenu n'est pas catastrophique, même si ça l'est, au niveau du résultat. Pour moi, on a fait le même match qu'à Guingamp. Sauf qu'on a marqué très vite (en Bretagne, ndlr)" Reste que pour les joueurs, il va falloir rompre ce cycle, "et éviter de psychoter, pour ne pas créer un syndrome domicile" explique le portier clermontois.

Le prochain match est prévu vendredi prochain contre le FC Chambly Oise. Ce déplacement sera forcement scruté par les amateurs du Clermont Foot, face à un promu. Les promus ne réussissent absolument pas aux clermontois, puisqu'ils ont perdu ce samedi contre Le Mans, et le 18 octobre dernier contre Rodez. Toujours sur le même score : 1 but à zéro.