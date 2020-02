Ligue 2 : Le Clermont Foot signe son record d'invincibilité et se rapproche du podium

Clermont-Ferrand, France

La dernière défaite date du 2 novembre. Le Clermont Foot a produit un bon match ce vendredi, et pas uniquement en terme de résultats. Avec cette victoire (3-1) contre Valenciennes, les clermontois montent à la 4ème place du classement avec 41 points. Le contenu y était également, malgré les travers dont souffrent les footballeurs de la capitale auvergnate.

Encore un but encaissé en début de partie

Il a fallu attendre 4 minutes, après une première offensive des clermontois, pour que Maxime Dupé encaisse son premier but. C'est un peu plus tard que contre Lorient en septembre dernier, mais quand même. Malgré tout, le portier arrivé de Nantes cette saison a produit une bonne prestation, étant décisif à plusieurs moments-clés.

Après une demi-heure de jeu, sur un coup-franc côté droit, Akiz Zedadka crucifie le gardien nordiste et permet au Clermont Foot de revenir dans la partie. Un but contre-son-camp de Valenciennes permet aux clermontois de passer devant. Adrian Grbic devenu passeur, c'est lui qui sert Yohan Magnin pour la balle du 3-1 à la 76ème minute.

"On a su bien réagir. On est invaincu depuis longtemps. On continue sur notre lancée" a explique Cédric Hountondji au micro de nos confrères de Bein Sport.

Pour Pascal Gastien, son équipe "a réussi à maîtriser quelques paramètres. On sent que même en étant menés, on ne fait pas n'importe quoi." La satisfaction mesurée du coach laisse ensuite place à la joie des joueurs et du président Ahmet Schaefer dans les vestiaires.

Prochain match contre une "grosse pointure" de la Ligue 2

Après ce match, Clermont est 4e de Ligue 2, et profite de la défaite d'Ajaccio face à Auxerre pour se rapprocher du podium. Les clermontois sont à un point des Corses. Mais, pour autant, les joueurs de Pascal Gastien ne doivent pas s'endormir sur leurs lauriers. Car samedi prochain, ils se déplaceront chez un gros morceau, Lorient, large leader du classement.