Ligue 2 : le Clermont Foot ne lâche rien, la preuve par Troyes

Il faudra compter sur le Clermont Foot pour jouer la montée cette saison. La preuve par Troyes. Pascal Gastien avait laissé entendre après la cinglante victoire 5 à 0 contre Dunkerque que les trois journées suivantes de championnat face à des concurrents directs allaient sans doute permettre d'y voir plus clair sur les ambitions des uns et des autres. Le bilan est plus que prometteur pour les Clermontois. Un succès contre Auxerre, une courte défaite à Toulouse, et le scalp du leader Troyes en conclusion. Les Auvergnats ne peuvent plus vraiment se cacher.

Ils ont démarré cette 23e journée de la meilleure des manières en ouvrant la marque par Akim Zedadka (14') avant de doubler la mise grâce à un penalty transformé par Mohamed Bayo (29'), son 13e but de la saison. L'ESTAC s'est montré beaucoup plus dangereux en seconde période. Une légère domination concrétisée par la réduction du score par Yoann Salmier (71'), mais les hommes de Laurent Batlles n'ont pas réussi à égaliser et s'inclinent pour la 4e fois de la saison en Ligue 2 (comme Clermont).

Auxerre et Grenoble s'accrochent

Le milieu de terrain Johan Gastien épuisé mais heureux à l'issue de ce choc. "C'était très compliqué sur un terrain qui est catastrophique et qui demande beaucoup d'efforts face à une très bonne équipe. Mais on a été costauds, on s'est crée beaucoup d'occasions, on aurait pu tuer le match pour se le rendre un peu plus facile à la fin... C'est notre force de ne jamais lâcher, on a su rebondir face à Toulouse et on a joué encore une très bonne équipe qui sera dans les deux (premières) en fin de saison. C'était un bon test, il va falloir récupérer pour la fin de semaine, on va en avoir besoin".

Le Clermont Foot enregistre sa 12e victoire en championnat - la 7e consécutive à domicile - et préserve sa place sur le podium en revenant à deux longueurs du Téfécé battu à Auxerre 3 buts à 1. Grenoble a également gagné ce soir, 2 buts à 1 contre Guingamp. Les poursuivants immédiats ne lâchent rien. Il faudra remettre dans trois jours avec un déplacement à Rodez qui lutte pour le maintien. Une préoccupation qui semble désormais bien loin pour la bande à Gastien.