Ligue 2 : le Clermont Foot veut mettre un point final à sa saison

Incapables de s'imposer à domicile depuis cinq mois, les footballeurs clermontois écarteraient le spectre d'un barrage en cas de bon résultat ce vendredi soir à Orléans. Un point leur suffit. Pas simple.

Pas grand monde au club n'aurait pensé vivre une fin de championnat aussi crispante. Il y a encore quelques semaines, l'objectif était de figurer dans la première moitié de tableau, mais les ambitions ont été revues à la baisse. La faute à une inconstance chronique qui a fini par mettre l'équipe de Corinne Diacre dans les cordes. Une réaction d'orgueil est attendue ce vendredi à Orléans, qui occupe actuellement la 18e place, synonyme de barrage contre le 3e du championnat de National.

Orléans sur une bonne dynamique

Cinq points séparent les deux rivaux du soir, mais les trajectoires ne sont pas vraiment les mêmes. Les Orléanais, désormais entrainés par un certain Didier Ollé-Nicolle, sont dans une bonne spirale. Ce n'est pas vraiment le cas du Clermont Foot. Le but encaissé dans le temps additionnel contre Bourg-Péronnas (2 à 3) la semaine dernière au stade Montpied a fait très mal aux têtes auvergnates.

Diacre prend sa part de responsabilité

Et si l'heure n'est pas encore à la lamentation, l'entraineur clermontoise Corinne Diacre veut mettre ses joueurs devant leurs responsabilités "ils n'étaient pas conscients du danger de la situation vendredi dernier à 22 heures... c'est un petit peu dommageable". Il va falloir des guerriers et de la maturité pour se sortir de ce potentiel guêpier. "j'ai ma part de responsabilité en n'ayant pas suffisamment insisté sur le fait que 42 points pouvaient de ne pas suffire pour se maintenir", reconnait Diacre. L'état d'urgence a donc été déclaré. Le groupe semble enfin avoir pris conscience du danger et serait bien inspiré de ne pas perdre dans le Loiret. Histoire de recevoir Valenciennes l'esprit libéré lors de la dernière levée d'une saison 2016-2017 nerveusement éprouvante.

US Orléans - Clermont Foot 63, coup d'envoi à 20h30, comme toutes les autres rencontres de la 37e journée de Ligue 2.