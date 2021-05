Ligue 2 : Le Clermont Foot veut se tailler la part du lion(ceau) contre Sochaux

Deux victoires sur les deux derniers matchs. C'est à cette condition que le Clermont Foot validera la première montée de son histoire en Ligue 1 ! Mais ce n'est pas la seule : une victoire de Clermont conjuguée à une défaite, dans le même temps, de Toulouse contre Caen (les deux matchs ont lieu à 20h, samedi), et l'accession à l'élite sera officielle aussi ! La pression sera donc palpable, au Montpied, où, on l'espère, les Auvergnats pourront célébrer le plus bel événement de son histoire.

Sochaux n'a plus rien à jouer

Pour cela, il faudra donc battre le FC Sochaux-Montbéliard, club historique, celui qui a disputé le plus grand nombre de saisons en Ligue 1 (59). Une division qu'il a quitté il y a maintenant sept ans, et qu'il ne reverra pas cette année, puisque le club doubiste n'a plus rien à jouer en cette fin de saison (7e), la faute à des résultats en dents de scie (12 victoires, 15 nuls et 9 défaites). Ce qui ne la rend pas moins dangereuse et coriace : les Clermontois s'étaient cassés les dents à l'aller, au stade Bonal (0-0).

Ils retrouveront d'ailleurs à nouveau le gardien Mehdi Jeannin, parti d'Auvergne il y a un an et demi, mais qui joue surtout les doublures à Sochaux. Mais il faudra aussi se méfier de Gaëtan Weissbeck, (dix buts), Chris Vianney Bédia (neuf buts) ou encore Bryan Lasme (sept buts). Une attaque jaune et bleue (jolies couleurs) toutefois en berne : elle n'a marqué que deux fois sur les cinq derniers matchs. Néanmoins, sur ce même laps de temps, l'équipe sochalienne n'en a encaissé que quatre, et elle est d'ailleurs deuxième meilleure défense de Ligue 2, derrière... Clermont.

Quatre mois après le match aller, les enjeux sont tout autre pour Pascal Gastien et ses hommes. Invaincus depuis cinq matchs, dont une grosse prestation contre le Paris FC mais surtout une performance majuscule contre Grenoble, les Clermontois sont en confiance au moment d'aborder cet avant-dernier match de la saison. Ils ont montré qu'ils avaient surmonté l'épisode covid, mais surtout, qu'ils savaient faire face à la pression et à l'attente.

"On est ambitieux, et on vise les deux premières places, on ne se cache plus", disait l'ailier Jim Allevinah dans la foulée du succès contre Grenoble, lundi soir. Mieux : Clermont a rejeté une partie de la pression sur Toulouse (3e avec un match en retard), qui est condamné à un sans-faute, tout en espérant un faux-pas des Rouge et Bleu sur ses deux dernières rencontres.

L'engouement est né dans la ville

Si le haut niveau de performance des Clermontois n'est plus à souligner, c'est l'enthousiasme qu'elles provoquent qui surprennent agréablement. Et notamment sur les réseaux sociaux, où le hashtag #TousderrièreleClermontFoot donne lieu à un florilège de tweets laudatifs, moyen pour les supporters de donner de la voix dans une saison où ils n'ont pas pu se rendre au stade. Ca leur donne d'ailleurs des fourmis dans les jambes.

L'Armada, groupe de supporters du Clermont Foot, a d'ailleurs déposé en préfecture une demande de rassemblement au parcage visiteurs du stade Montpied, à 17h (soit trois heures avant le début du match), pour encourager les joueurs à la sortie de leur bus. Un rassemblement qui se fera bien sûr dans le respect des gestes barrières, dont son président nous a parlé dans 100% Clermont Foot 63 (émission sur notre antenne, de 18h35 à 19h, tous les jours - venez y participer au 04 73 34 2000 !).

Clermont Foot / Sochaux, ce samedi, tout comme Clermont Foot / Caen (samedi 15 mai), deux matchs à 20h, deux matchs pour la montée en Ligue 1, à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 19h ! Matthieu Moebs sera au stade et Jean-Luc Guillet en studio. Vous pourrez nous appeler pour participer à l'avant-match, à la mi-temps, et à l'après-match, vous ne manquerez rien des résultats de la soirée, et vous vivrez peut-être dès ce samedi une montée historique !

Le groupe

Pour ce match, Clermont sera privé de Jonathan Iglesias et Yohan Magnin, tous les deux blessés jusqu'à la fin de la saison, mais aussi, probablement, de Lorenzo Rajot, qui a des soucis à la voûte plantaire. "Ce sera juste pour samedi", a déploré Pascal Gastien, le coach clermontois. Johan Gastien, qui n'a pas ménagé ses efforts et a pris pas mal de coups depuis quelques semaines, reste le seul milieu défensif/relayeur de métier. Il pourrait être associé à Seidu ou à Samed, tous les deux de retour pour ce match.

Ligue 2 : classement et résultats en temps réel