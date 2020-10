Ligue 2 : Le Clermont Foot vise le podium

Le Clermont Foot et l'AC Ajaccio étaient associés sur le plan judiciaire, ces dernières semaines : les deux clubs protestaient contre l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 de la Ligue 2, ce qui les privait de barrages d'accession en Ligue 1. Hier, le Conseil d'Etat a d'ailleurs rejeté leur recours contre cette décision, estimant que stopper le championnat n'était pas une décision "entachée d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives".

"C'est une bonne équipe, il n'y a pas de doute"

Mais ce samedi 24 octobre, les deux formations seront opposées sur le terrain, et la situation sportive a changé. Si le Clermont Foot est toujours en embuscade pour la Ligue 1, l'AC Ajaccio s'est totalement effondré : les Corses seront, quoiqu'il arrive ce soir, toujours relégables. Ils n'ont gagné qu'un seul match cette saison, et inscrit seulement trois buts. Malgré tout, Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, se méfie des Corses, précisément parce qu'Ajaccio "aurait mérité de monter", selon lui. "C'est une bonne équipe, il n'y a pas de doute (...) ce sera un match entre deux équipes qui ont envie de jouer, et ça promet un bon match", ajoute le technicien auvergnat.

En cas de victoire, et selon les résultats de la soirée, le Clermont Foot pourrait être sur le podium et resterait dans le bon wagon, celui qui mène à la Ligue 1. Mais pour obtenir les trois points, le club devra faire sans Gomis et Phojo, blessés, et sans Berthomier et Chader, positifs au Covid-19. Zedadka et Boyer, qui avaient eux aussi contracté le virus, sont opérationnels.

Le coup d'envoi sera donné à 19h, et le match devrait donc finir vers 20h50, soit dix minutes avant le début du couvre-feu, à 21h. Les 1000 spectateurs sont invités à prendre leurs dispositions, par exemple en quittant le stade plus tôt, s'ils ne peuvent être chez eux à cette heure-là. Le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, a toutefois assuré de la clémence de la part des forces de police pour cette première soirée de couvre-feu.