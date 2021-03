Ligue 2 : 27 cas positifs, le cluster gagne encore du terrain au Clermont Foot 63

Si rien ni personne ne semblait résister à la force de frappe collective des joueurs du Clermont Foot ces derniers mois, il y a toujours plus fort que soi. Avec, cette fois, un adversaire bien plus sournois et vicieux. La Covid-19 a stoppé brutalement la marche en avant des Auvergnats au lendemain de leur cinglante victoire à Guingamp, 5 buts à 0, confortant ainsi leur place de dauphin de la Ligue 2, synonyme de montée directe.

Un nouveau succès qui a marqué les esprits et plongé légitimement le groupe dans une douce euphorie. L'annonce du cluster au surlendemain de ce coup d'éclat a fait l'effet d'une douche froide. Ça ne remet aucunement en question les ambitions de fin de saison, mais ce coup d'arrêt brutal appelle à la prudence et à l'humilité.

27 cas positifs

Quand et comment le virus a t-il pu s'immiscer au sein du club ? Y a t-il eu des négligences ? Il y aura des leçons à tirer de ce cluster. On se souvient du récent déplacement de l'équipe décimée de Chambly au stade Gabriel-Montpied, un match qui n'aurait jamais dû être maintenu. Pour des raisons autant sportives que sanitaires.

En attendant, l'heure est au diagnostic. Et il n'est pas brillant. Suite aux nouveaux tests effectués ce lundi 8 mars, le club déplore désormais 27 cas positifs. 14 joueurs professionnels sont touchés - c'est deux de plus que samedi dernier - ainsi que cinq membres du staff technique, six personnels administratifs et deux membres de la direction. Ces derniers avaient fait le déplacement en Bretagne.

A Nancy le 20 mars

Toutes les personnes infectées ont été placées à l'isolement (pour une dizaine de jours, comme le veut le protocole). Les joueurs qui n'ont pas été touchés par le coronavirus ont repris l'entraînement à huis-clos avec des séances aménagées.

La commission sanitaire de la Ligue de Football Professionnel a décidé en accord avec les clubs de reporter le match entre le Clermont Foot et Amiens prévu ce samedi 13 mars et reprogrammé au mercredi 7 avril (19 heures). Avant cette rencontre, Clermont doit se déplacer à Nancy le 20 mars, puis recevoir Niort le 3 avril. En espérant que ce cluster ne soit d'ici là qu'un mauvais souvenir.