Ligue 2 - Le coach de l'Amiens SC Oswald Tanchot s'oppose au départ de Jayson Papeau

Si il n'apparaît pas aujourd'hui comme un titulaire indiscutable de l'effectif amiénois , l'attaquant Jayson Papeau (15 matchs, 6 titularisations, 518 minutes de jeu, zéro but) reste manifestement à 24 ans un joueur sur qui l'entraîneur de l'ASC compte beaucoup pour la suite de la saison en Ligue 2. Oswald Tanchot s'oppose farouchement au départ de son joueur souhaité par les dirigeants du club.

Tanchot: "Jayson est aujourd'hui indispensable!"

"Sur Jayson sincèrement je vais être très clair, je ne veux pas qu'il parte en prêt!" a martelé le coach amiénois. "Si il y avait des arrivées multiples et variées de grande qualité, par correction avec le joueur qui joue le jeu qui est correct et qui est dans le projet, j'aurais l'honnêteté de lui dire qu'il aurait moins de temps de jeu et que ce n'est pas dans son intérêt de rester. Mais aujourd'hui Jayson est indispensable dans l'effectif. Je crois savoir aussi qu'il veut rester à Amiens. Pour moi c'est donc un non-débat"

Tanchot dans l'attente de recrues

Dans l'attente d'un arrière gauche, d'au moins un attaquant, et d'un milieu de terrain depuis la blessure la semaine dernière de Gaoussou Traoré opéré ce vendredi 22 janvier d'une rupture du tendon d'Achille, Oswald Tanchot s'est montré assez fataliste sur le recrutement."Je ne m'attends pas à grand chose en fait" a soupiré le coach amiénois avant de se reprendre. "Ce n'est pas que je n'attends rien, j'attends des joueurs, mais je préfère me concentrer sur les matchs. Je ne maîtrise pas grand chose. Je sais ce que je veux, les postes dont le club a besoin, je l'ai transmis, le président le sait. Si ça arrive tant mieux, si ça n'arrive pas on fera sans, mais il vaut mieux se concentrer le concret... et le concret c'est que je n'ai pas de nouveaux joueurs donc il faut que je fasse avec les garçons qui sont là. Ce sont des débats d’idées, j’ai cette vision mais tout le monde n’a pas forcément cette vision"

Paris FC - Amiens SC sur France Bleu Picardie

L'Amiens SC, 8e de Ligue 2 après huit matchs sans défaite en championnat depuis fin novembre, plus une qualification en 32e de finale de Coupe de France, espère poursuivre sa série sur le terrain du Paris FC (6e) ce samedi 23 janvier (19h). Match à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.