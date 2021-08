Ligue 2 : le coach du TFC Philippe Montanier attend son match référence ce samedi contre Pau

La troisième journée de Ligue 2 voit les joueurs du Toulouse FC se déplacer à Pau ce samedi à 19 heures. Le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen, déjà auteur de quatre passes décisives et l'entraîneur Philippe Montanier livrent leurs impressions avant ce derby.

Un derby attend nos Toulousains (4e) pour cette troisième journée de Ligue 2. Un déplacement à Pau (9e) qui reste sur une défaite face à Rodez. Le Téfécé est sur sa lancée avec sa dernière victoire 4-0 sur la pelouse de Nancy. En conférence de presse, le coach toulousain Philippe Montanier a clairement affiché son ambition : faire de ce match à Pau un match référence pour solidifier ce bon début de saison.

"J'aime la mentalité de ce club"

Fraîchement arrivé au club, c'est un Philippe Montanier serein et content de ses joueurs qui s'est présenté en conférence de presse ce jeudi : "la saison passée, Toulouse avait une mentalité positive et c'est toujours le cas" ajoute le coach des Violets. Même si l'entraîneur du Téf se satisfait du groupe, de l'osmose, des cadres comme Van den Boomen, Healey et les jeunes, "il faudra recruter dans les semaines à venir" a-t-il ajouté.

Toulouse n'a jamais perdu contre Pau en match officiel

Dans toute son histoire, le Téfécé n'a jamais perdu contre Pau dans une rencontre officielle. Les joueurs de Philippe Montanier sont favoris même s'il faudra se méfier des Palois pour leur deuxième année consécutive en Ligue 2 BKT. Pau avait même battu Toulouse en match de préparation (0-2) début juillet.

En cinq matchs toutes compétitions confondues, le Téf a battu trois fois Pau pour deux matchs nuls. Les Violets pourront compter sur un soutien massif de leurs supporters samedi avec 367 places en parcage visiteur.

En direct sur France Bleu Occitanie

Votre radio France Bleu Occitanie est la seule radio à vous faire vivre en direct et en intégralité cette troisième journée de Ligue 2 entre Toulouse et Pau. Coup d'envoi à 19 h, rendez-vous dès 18 h 45 pour l'avant-match.