Ligue 2 : le coup d'éclat du HAC face à Sochaux

Après deux journées, le HAC compte quatre points et c'est très bien. Après le nul (0-0) concédé contre Guingamp une semaine plus tôt au Stade Océane, les Ciel et Marine ont signé ce samedi face à Sochaux leur premier succès de la saison (0-2). Un succès amplement mérité, face à l'un des outsiders de ce championnat, une victoire acquise au terme d'une prestation très aboutie dans tous les secteurs de jeu.

Délocalisée à Dijon, où les Sochaliens avaient terrassé le DFCO cinq jours plus tôt (1-3), la rencontre s'annonçait pourtant périlleuse. Mais les Havrais l'ont prise par le bon bout et l'ouverture du score précoce leur a, bien sûr, facilité les choses. A la conclusion d'une percée de Richardson et d'un ballon relâché par Prévôt, Boutaïb a pu tranquillement glisser le ballon dans le but vide et mettre ainsi son équipe dans les meilleures dispositions (0-1, 7e).

Auteur sans conteste de son meilleur match sous le maillot havrais, l'attaquant marocain a récidivé vingt minutes plus tard. Parfaitement lancé par Thiaré, il a devancé la sortie de Prévôt pour inscrire le but du break (0-2, 27e).

Yahia Fofana intraitable

Déboussolés, les Francs-Comtois ont tenté de réagir en fin de première période, mais ils se sont heurtés à un bloc havrais bien compact et à un Yahia Fofana intraitable dans ses cages. L'habituelle doublure de Gorgelin, blessé, a joliment détourné deux tentatives de Weissbeck et s'est montré autoritaire tout au long de la soirée sur chaque ballon aérien. Malgré une domination territoriale dans la dernière demi-heure, jamais les Doubistes n'ont été en mesure de refaire surface.

Un Khalid à un bon niveau physique peut nous mettre vingt buts. Paul Le Guen

« Sur un plan comptable et au niveau des comportements, c’est vrai que c’est une belle soirée, a réagi le coach havrais Paul Le Guen. Même si je ne m’emballe pas, je suis globalement satisfait. Face à cette équipe de Sochaux, il fallait vraiment travailler tous ensemble. Les joueurs ont été courageux, et même lorsqu’il y a eu quelques ratés, on réussissait à sauver le coup derrière grâce à une belle solidarité. Les anciens nous aident à cadrer les choses, et il faut avouer que les jeunes ont un meilleur comportement que la saison dernière. Ils savent que celui qui ne répond pas à mes attentes ne sera pas dans les « 18 ». Ça demande confirmation, mais cette victoire est assez significative. Maintenant, il faut réussir à se libérer au Stade Océane. Je suis convaincu que Khalid (Boutaïb) va nous y aider, et qu’il va nous marquer des buts. Un Khalid à un bon niveau physique peut nous mettre vingt buts. Il a fait une vraie préparation, il est complètement intégré, ça change beaucoup de choses. »

« C’est une soirée parfaite, se réjouit le buteur du soir. On est à l’extérieur, contre une grosse équipe, on fait un gros match, je marque et on repart avec la victoire. Alors oui, tout est parfait. On se souvenait de la claque reçue à Sochaux la saison dernière (4-0), on tenait à se rattraper et on l’a fait avec la manière. A titre personnel, tout m’a réussi dans ce match. J’ai bossé pour, comme l’a fait toute l’équipe, notamment Jamal (Thiaré) qui m’a mis dans de bonnes conditions. C’est une récompense pour tout le monde. Maintenant, j’espère que ça va être de mieux en mieux au Stade Océane."

Et ce dès samedi prochain face au Paris FC, victorieux de ses deux premiers matches.