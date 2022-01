Ligue 2 : le coup de maître de Kitala et de Sochaux au Havre (0-1)

Grâce au premier but en Ligue 2 depuis un an et demi du revenant, Yann Kitala, et d'une superbe performance collective, Sochaux décroche un précieux succès sur le terrain d'un concurrent direct à la montée. L'année débute parfaitement pour le FCSM, toujours virtuellement 5ème mais au pied du podium.

Tout vient à point à qui sait attendre ! Yann Kitala ne peut pas mieux symboliser le proverbe en étant le héros du FCSM ce samedi après-midi dans la tempête de pluie et de vent du stade Océane où les Jaune et Bleu ont réalisé une très belle opération en s'imposant 1 à 0 sur le terrain du Havre, autre prétendant à la montée. Sochaux, et son attaquant, remportent ce choc de la 20ème journée de Ligue 2 en livrant une copie quasi parfaite. Omar Daf peut-être fier de son coup tactique, et d'avoir retrouvé une équipe solide et solidaire. En battant les Normands, les Sochaliens lancent idéalement leur année 2022.

Une victoire collective

Pour prendre les trois points, et passer entre les gouttes du déluge, Sochaux a surtout été très rigoureux tactiquement "On a respecté notre plan de jeu, on avait bien préparé ce match. On a eu des opportunités en première période (avec un raté incroyable et une frappe juste à côté de Ndiaye) mais on a su faire courir les Havrais vers le but, en écartant leur bloc" explique le coach en salle de presse après la rencontre. "Bien sûr que Mehdi Jeannin nous sort deux beaux arrêts en début de match, mais c'est une victoire collective, pas que de notre gardien qui a fait son travail, comme Tony Mauricio qui a défendu sur notre côté gauche, ou encore Aldo Kalulu pour user la défense" tient à préciser l'entraîneur sochalien "fier de ses joueurs, bravo à eux, parce que gagner ici n'est pas une petite performance".

Kitala à point nommé

Parce que le FCSM a aussi profité du manque de réalisme offensif des Normands "alors que nous, cette fois, on a moins d'occasions que d'habitude mais on est efficaces, et c'est ce qui fait la différence" souligne avec à propos Omar Daf (2 tirs cadrés pour un but pour le FCSM). Et ce sens du but, c'est Yann Kitala qui l'a retrouvé ce samedi après-midi. 59 secondes seulement après son entrée en jeu, l'ex-Lyonnais touche son premier ballon, une passe lumineuse de Gaëtan Weissbeck aux abords des 18m, frappe du gauche et marque son premier but en Ligue 2 depuis sa grave blessure en août 2020 à Auxerre ! Une délivrance, une renaissance pour le revenant"Franchement, c'est un plaisir énorme, c'est une belle récompense après ma blessure, en plus, je marque devant ma famille. Je suis content d'avoir offert cette victoire, je suis là pour apporter un plus à l'équipe" concède le héros sochalien du jour.

Un coaching payant

L'histoire est encore plus belle quand Omar Daf avoue qu'il a hésité à le titulariser "il a fait une très belle semaine d'entraînement, il a mis à mal nos défenseurs et marqué des buts dans les séances. Quand je le fais rentrer, je lui ait dit de repenser à ça". Et Kitala a rendu la confiance à son entraîneur, comme s'il savait déjà qu'il allait retrouver le chemin des filets "Depuis la veille du match, je savais que j'allais marquer, et ce n'est que le début" conclut celui qui est peut-être la première recrue hivernale du FCSM ! Sochaux le sait "il ne faut pas se relâcher, ce succès va compter, mais il faut que l'on pousse les joueurs au maximum pour être dans la lutte jusqu'au bout" insiste l'entraîneur des Francs-Comtois. La route vers les sommets est encore longue. Le FCSM doit donc battre d'autres Normands, ceux de Caen samedi à Bonal, pour faire un premier trou sur ses concurrents.