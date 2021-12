Ligue 2 : le coup de maître du HAC à Auxerre

Le Havre s'est imposé (2-3) ce mardi à Auxerre au terme d'un match spectaculaire et haletant de bout en bout. Les Ciel et Marine bouclent la phase aller en sixième position, à quatre points du podium. Voilà qui augure d'une seconde partie de saison passionnante.

Quel match ! Des buts, du suspense, une fin de rencontre électrique, et à l'arrivée un succès ô combien précieux pour le HAC, ce mardi à Auxerre (2-3). Dix jours après la cruelle défaite face à Ajaccio (0-1), les Havrais se sont donc remis à l'endroit. Ils terminent les matches aller à la sixième place, à un seul point du Top 5 et à quatre du podium.

De quoi aborder la seconde partie du championnat avec des ambitions légitimes et l'espoir d'accrocher une place en play-offs. "Je pense qu’on aura notre mot à dire, pense le coach Paul Le Guen. Depuis le début de la saison, on a toujours répondu présent, dans l’engagement et la solidarité."

Une fin de match sous haute tension

En Bourgogne, les Ciel et Marine ont prouvé qu'ils avaient potentiel pour se mêler à la lutte. Ils ont ouvert le score d'entrée de jeu sur une frappe de Boura, bien aidé il est vrai par Léon, coupable d'une grossière faute de main (0-1, 3e). L'égalisation rapide de Charbonnier (1-1, 17e) n'a pas du tout coupé leur élan. Quelques minutes après avoir trouvé le poteau sur une belle frappe enroulée, Alioui a redonné l'avantage aux siens peu avant la pause (1-2, 41e). Un avantage que Fofana a préservé au prix d'une parade exceptionnelle pour détourner une reprise de près de Dugimont (47e)

Redoutables en contre, les hommes de Paul Le Guen ont ensuite fait le break par Boutaïb, merveilleusement lancé dans la profondeur par Cornette (1-3, 61e).

L'expulsion de Boura pour deux cartons jaunes (68e) a rendu la fin de match éprouvante. Et plus encore après la réduction de l'écart de Charbonnier au début du temps additionnel (2-3, 90e+1). Dans un final sous haute tension, marquée par l'expulsion de Charbonnier, les Havrais ont réussi à contenir la furia auxerroise, signant ainsi un quatrième succès à l'extérieur, où ils n'ont chuté qu'une seule fois depuis le début de saison (à Dunkerque le 30 octobre).

Le bilan de la phase aller est vraiment très bon. Paul Le Guen

"C’était un match tendu, plein de rebondissements. On s’en sort bien, mais on y a mis beaucoup de cœur, analyse Paul Le Guen. Je ne pense pas que ce soit notre meilleur match de la saison, je pense même que nous avons été meilleurs face à Ajaccio, avec un résultat certes différent. Là, on a parfois perdu bêtement quelques ballons, manqué de maîtrise. En revanche, au niveau de l’état d’esprit, on y est. Résister à Auxerre en fin de match, il fallait le faire. On l’a fait avec un très bon gardien, mais aussi avec des joueurs vaillants. Le bilan de la phase aller est vraiment très bon. On a débuté la saison avec beaucoup de blessés et une équipe très jeune. Et certains jeunes se sont vraiment révélés. Maintenant, nous ne sommes qu’à mi-parcours et il faudra faire encore mieux pour espérer accrocher quelque chose. On est sur le bon chemin."

Voilà qui promet en tout cas un début d'année passionnant avec deux affiches face à des concurrents directs, Sochaux le 8 janvier au Stade Océane puis le Paris FC dans le capitale le lundi 17 janvier. Vivement 2022 !