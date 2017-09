Ligue 2 : le début d'une nouvelle page pour l'ASNL face à Valenciennes

L'AS Nancy Lorraine reprend le championnat ce vendredi soir avec la réception de Valenciennes. Nancy avec un nouvel entraîneur sur le banc, Vincent Hognon, qui veut décrocher un premier succès cette saison.

Premier test pour Vincent Hognon en tant qu'entraîneur numéro un de l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon reçoit Valenciennes pour la sixième journée de Ligue 2 ce vendredi dès 20 heures. Un premier match pour le nouvel entraîneur dix jours après l'éviction de Pablo Correa. Les Nancéiens, 16es, sont toujours à la recherche d'une première victoire cette saison face à des Nordistes actuellement 7es.

Pour l'AS Nancy Lorraine, le changement, ce doit être maintenant. Il n'y a pas eu de révolution en moins de dix jours, mais le nouvel entraîneur a déjà rencontré individuellement presque tout l'effectif, mis en place de nouvelles règles de vie dans le vestiaire, animé les entraînements. Vincent Hognon a vécu ses premiers jours en tant que numéro un au pas de charge :

C'est sûr que les journées sont longues mais je ne me plains pas. On ne va pas s'arrêter à ça. J'ai demandé à mes joueurs d'avoir le goût de l'effort. Si moi, je ne l'ai pas, ça va poser des problèmes. Je n'ai pas à me plaindre de ça. C'est une chose très intéressante, un super challenge, c'est terriblement excitant."