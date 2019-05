Ligue 2 : le défenseur de l'ASNL Wilfried Moimbé-Tahrat récompensé aux trophées UNFP pour son but face au Red Star

Une récompense pour un joueur de l'AS Nancy Lorraine aux trophées UNFP malgré la mauvaise saison du club. Wilfried Moimbé-Tahrat est l'auteur du plus beau but de l'année en Ligue 2 pour sa volée face au Red Star fin novembre.

Nancy, France

Un trophée UNFP pour un joueur de l'AS Nancy Lorraine. Malgré une saison très contrastée à titre collectif, Wilfried Moimbé-Tahrat a été récompensé lors de la cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs de Ligue 1, Ligue 2 et les joueuses de première division.

Wilfried Moimbé-Tahrat a reçu le trophée du plus beau but de l'année en Ligue 2 pour sa reprise de volée face au Red Star fin novembre (1-0). Une reprise exceptionnelle qui avait donné la victoire aux Nancéiens et qui avaient entretenu l'espoir du maintien. Un but qui nous avait "légèrement enthousiasmé" en direct sur France Bleu Lorraine :

Lors de la remise du trophée, Wilfried Moimbé-Tahrat a rendu hommage à son ancien coéquipier à Bordeaux puis Nantes, Emiliano Sala, disparu dans un accident d'avion alors qu'il était transféré de Nantes à Cardiff.