Châteauroux, France

Sékou Condé s’engage avec la Berrichonne Football. Ce défenseur central de 25 ans (1,90 m pour 93 kilos) est originaire de Conakry en Guinée. Il évoluait jusqu’ici en Russie au club d’Amkar Perm, en Première ligue russe, après avoir passé une saison en Ukraine à l’Olimpik Donetsk. "L’international guinéen était libre de tout contrat et a fait le choix de rejoindre le club berrichon", indique La Berrichonne Football sur son site internet.

Repéré par Jérôme Leroy

Pourquoi signer avec Châteauroux ? "C'est vrai que j'avais beaucoup d'offres pour cette intersaison notamment en Turquie ou encore en Russie, je suis International avec la Guinée depuis 2015 avec Luis Fernandez et ça a contribué à ce nombre d’offres", explique le jeune joueur sur le site de La Berrichonne Football.

"En fait, j'ai été contacté par Jérome Leroy qui m'a avoué (à ma grande surprise) qu'il me suivait et visionnait mes matchs depuis longtemps. _Il m'a parlé du club, m'a dit que j'avais un gabarit intéressant_, que j'étais jeune et que j'avais un coup à jouer avec Châteauroux pour pouvoir évoluer un jour en Ligue 1".