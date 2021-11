Ligue 2 - Le derby DFCO - AJA déjà lancé ... sur les réseaux sociaux

Les supporters dijonnais et auxerrois attendent avec impatience le premier "Derby de Bourgogne" depuis plus de cinq ans. À une semaine de ce DFCO - AJA, pour la 16e journée de Ligue 2, les hostilités sont lancées entre les deux camps sur les réseaux sociaux.

Le match le plus attendu de l'année, c'est dans une semaine, lundi 22 novembre 2021 : DFCO - Auxerre, 16e journée de Ligue 2, au Stade Gaston Gérard. En attendant de voir si le match sera banal ou plus tendu que les autres sur le terrain, les hostilités sont en tout cas ouvertes ... sur les réseaux sociaux. Au lendemain d'un weekend de victoire en Coupe de France contre Saint-Apollinaire, des supporters du DFCO se sont amusés à chambrer leurs homologues auxerrois. Le résultat est croustillant.

Le Dijon Show ouvre le bal

Le média de supporters "Le Dijon Show", invité régulier de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne, a tiré le premier. Un post twitter avec ce texte : "Les Auxerrois quand ils vont découvrir les grandes surfaces lundi prochain", accompagné d'une vidéo désormais mythique datant des débuts du Covid-19, et de cette cliente d'un supermarché prise au dépourvu : "J'en sais rien j'ai pris n'importe quoi". On comprend bien l'humour derrière qui tourne en dérision les Auxerrois, avec la comparaison grande/petite ville.

Certains supporters dijonnais - ceux qui croient à la notion de karma - craignent désormais un retour de bâton de la part du destin. "J'ai tellement envie de chambrer mais... je vais me retenir. Ce match me fait terriblement peur", commente l'un d'entre eux. "On profite pour chambrer, lundi prochain à 23h00 on sera tous en train de pleurer", abonde un autre. "Chambrons maintenant, lundi soir il sera trop tard...".

La réponse Auxerroise !

Les supporters auxerrois ne se sont pas fait prier pour riposter, toujours avec humour. Le compte "L'Abbé Dédé" par exemple rétorque : "Les Dijonnais quand ils vont voir du football lundi prochain", accompagné par une courte vidéo de Sylvain Durif, personnage connu sous le surnom de "Christ cosmique", qui s'exclame : "Wahou, qu'est ce que c'est que ce truc-là". Une référence, sûrement, aux mauvais résultats de la saison dernière. Toujours sur le terrain sportif, une autre réponse bien sentie : "Les dijonnais qui connaissent que leurs grandes surfaces de 16,50m sur 40,32m... celles de l'adversaire beaucoup moins". "Les hostilités ont commencé. La semaine s’annonce sympathique", résume finalement bien un commentaire sous la publication.