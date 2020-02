Ligue 2 : le derby En Avant Guingamp - FC Lorient en direct sur francebleu.fr

En Avant Guingamp (9e) et le FC Lorient (1e) s'affrontent à Roudourou lors de la 24e journée. Suivez le derby breton de Ligue 2 sur francebleu.fr dès 15 heures.

Guingamp, France

Le FC Lorient gardera-t'il son impressionnante cadence actuelle ?Ou En Avant Guingamp parviendra-t'il à remporter une deuxième victoire de suite à Roudourou, pour la seconde fois seulement de la saison ?

Les Merlus, leaders, ont une fois de plus la possibilité de faire une sacrée opération, et creuser encore plus l'écart sur Ajaccio, troisième, battu hier. S'ils remportent une huitième victoire en neuf journées, s'ils maintiennent la redoutable efficacité qui est la leur en ce moment, ils prendraient douze points d'avance sur les Corses !

Souvent en difficulté sur sa pelouse cette saison, les Guingampais ne seront pas les favoris de ce derby. Ils devront afficher la solidité et l'état d'esprit qui leur font parfois défaut. Mais ils doivent se rappeler que leur seule victoire de la saison contre un adversaire du Top 10, c'était... à l'aller, au Moustoir.

