Ligue 2 : le derby lorrain Metz-Nancy fixé le mardi 29 janvier 2019

Metz, France

On connaît désormais la date du derby lorrain Metz-Nancy comptant pour la 19e journée de Ligue 2 de football et qui devait avoir lieu ce vendredi 21 décembre. La rencontre avait été reportée par manque de forces de l'ordre pour sécuriser la mobilisation des "gilets jaunes", les marchés de Noël suite à l'attentat de Strasbourg et le match.

Un match en semaine

La Ligue de football professionnel a donc décidé de faire jouer cette rencontre le mardi 29 janvier 2019 au stade Saint-Symphorien. L'horaire reste à définir avec les diffuseurs TV. On ne sait pas encore si le déplacement des supporters de l'ASNL à Metz sera autorisé. En revanche, ce n'est pas forcément une bonne opération commerciale pour le FC Metz. Il est plus difficile de remplir un stade en semaine qu'un vendredi soir, veille de week-end. Les billets achetés pour le 21 décembre sont toujours valables pour le 29 janvier.