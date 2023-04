Ligue 2 - Le DFCO a les cartes en main pour sortir de la zone rouge

Le DFCO est toujours maitre de son destin. Non, vous ne rêvez pas. Malgré le retard accumulé cette saison, et la 19e place actuelle au classement de Ligue 2, Dijon peut encore sortir de la zone rouge sans compter sur les autres. Le calcul est très simple : le DFCO accuse six points de retard sur Annecy, 16e, et premier non-relégable. Si le DFCO gagne ses deux prochains matchs (qui ont lieu à l'extérieur), face à Sochaux lundi 1er mai puis face à Annecy, justement, le samedi 6 mai, il sortira de la zone de relégation, grâce à une meilleure différence de buts.

Resteront alors quatre matchs à disputer (Amiens, Nîmes, Paris FC et Le Havre), sur lesquels les "Rouges" devront tenir. Un scénario idéal mais compliqué à mettre en œuvre, lorsqu'on sait que le DFCO n'a pas enchaîné deux victoires ni gagné à l'extérieur depuis ... le mois d'août.

Jouer après tout le monde, une pression à gérer ?

Pour la dernière fois cette saison, le DFCO est programmé en décalé à Sochaux, après tout le monde. Et va donc entrer sur la pelouse de Bonal en connaissance de cause - mais sans son meilleur buteur, Mickaël Le Bihan .

L'entraîneur Pascal Dupraz avait promis de passer son samedi soir à regarder du rugby et la Coupe de France, "plutôt que de trépigner à regarder l'évolution des scores". "Je n'y prête pas beaucoup d'attention", tente-t-il, bien évidemment extrêmement intéressé par le classement, mais mettant plutôt en avant les "18 points à glaner".

"Comme je suis un optimiste de nature, et comme les joueurs se comportent bien, je me dis qu'on peut peut-être marquer 18 points, c'est la meilleure façon de ne pas regarder les classements", espère-t-il.

Du côté des joueurs, le gardien Baptiste Reynet assumait samedi matin, en conférence de presse d'avant-match, son intérêt pour le multiplex de samedi. "Je pense que ça va apporter une motivation supplémentaire, indique-t-il . Quand tu joues après tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut s'en servir".