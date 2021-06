Ligue 2 : le DFCO dévoile le programme de ses matchs d'entraînement

Le groupe professionnel effectuera sa rentrée, au nouveau centre d'entraînement à Saint-Apollinaire, le lundi 21 juin. Voici le planning de la préparation dijonnaise qui comprend 4 matchs amicaux et un stage.

C'est dans un nouveau centre d'entraînement flambant neuf que David Linarès et son staff accueilleront leur effectif le 21 juin pour la reprise. Il s'agira du coup d'envoi d'une préparation longue de cinq semaines.

Le premier match amical est devenu une tradition, sur la pelouse de Besançon (Doubs) face au FC Sochaux Montbéliard, le vendredi 2 juillet. Quatre jours plus tard, le mardi 6 juillet, le DFCO se déplacera à Mâcon (Saône-et-Loire) pour défier Grenoble.

Deux rencontres sont programmées au stade Gaston-Gérard, les 9 et 17 juillet, face à AS Nancy-Lorraine et à l'ESTAC Troyes. Les modalités d'accès au public ne sont pas encore définies. Elles seront dévoilées prochainement.

Entre ces deux matchs à domicile, le groupe dijonnais effectuera un stage à Aix-les-Bains (Savoie) du 11 au 16 juillet.

Pour rappel, le championnat de Ligue 2 BKT reprendra le week-end du 24 juillet.