Ligue 2 - Le DFCO est-il vraiment désavantagé par l'arbitrage ?

À onze journées de la fin du championnat, le DFCO est 18e de Ligue 2, à quatre points de Pau, premier non-relégable - et prochain adversaire des "Rouges". Samedi 11 mars, après trois bonnes prestations, le DFCO a rechuté en déplacement à Guingamp (défaite 2-0). Un match où le latéral Cheick Traoré a rapidement été exclu, après deux cartons jaunes. "Je trouve que le carton rouge est très sévère et a facilité le match pour cette équipe de Guingamp (...) L'arbitrage m'interpelle", a dénoncé l'entraîneur Omar Daf après le match. Ce n'est pas la première fois cette saison que le technicien dijonnais s'estime lésé.

Sept matchs où le DFCO estime avoir été lésé cette saison

Il est impossible de recenser de manière exhaustive toutes les décisions litigieuses en faveur ou en défaveur d'un club. L'arbitrage est une matière, difficile, où l'interprétation joue un rôle important. Calculer un total de points perdus ou gagnés au regard de décisions arbitrales n'est pas non plus pertinent, tant cela relève du football-fiction. Qui peut dire quel aurait été le déroulé d'un match si l'arbitre avait accordé un pénalty en plus ? Ou en moins ? S'il avait sifflé telle ou telle faute, au départ de telle ou telle action ? S'il avait dégainé un carton rouge ? C'est insoluble.

Il est en revanche possible de lister, factuellement, au moins sept rencontres où Dijon a pu s'estimer désavantagé par des décisions du corps arbitral cette saison. En remontant le fil des déclarations d'après-match, on s'aperçoit que la revendication n'est pas exclusivement dijonnaise, puisque des adversaires également se plaignent régulièrement de l'arbitrage. Selon un vieil adage bien connu dans le football, souvent teinté de sarcasme, parait-il que cela "s'équilibre" à la fin de la saison.

7e journée , à Bastia , défaite 1-0 du DFCO - Alors que Christopher Rocchia est exclu, Omar Daf regrette l'absence de carton(s) rouge(s) à l'encontre d'un voire plusieurs joueurs corses, dans une partie très rugueuse, avec une échauffourée dans le couloir : "Ce soir, ce n’était pas un match de football. C'était plus un combat qu’autre chose. Je ne vais pas me réfugier derrière l’arbitrage, mais il doit mieux tenir les débats".

, à Bastia , défaite 1-0 du DFCO - Alors que Christopher Rocchia est exclu, Omar Daf regrette l'absence de carton(s) rouge(s) à l'encontre d'un voire plusieurs joueurs corses, dans une partie très rugueuse, avec une échauffourée dans le couloir : "Ce soir, ce n’était pas un match de football. C'était plus un combat qu’autre chose. Je ne vais pas me réfugier derrière l’arbitrage, mais il doit mieux tenir les débats". 9e journée , à Bordeaux , défaite 2-1 du DFCO - "Pénalisé par des faits de jeu", le DFCO réclame un pénalty en sa faveur (non-sifflé). Omar Daf remet également en question le pénalty sifflé pour les Girondins. "Sur l'action où ils prennent l'avantage il n'y a pas pénalty (...) Quand on perd, c'est qu'on fait des erreurs, mais cet adversaire n'avait pas besoin de coup de pouce".

, à Bordeaux , défaite 2-1 du DFCO - "Pénalisé par des faits de jeu", le DFCO réclame un pénalty en sa faveur (non-sifflé). Omar Daf remet également en question le pénalty sifflé pour les Girondins. "Sur l'action où ils prennent l'avantage il n'y a pas pénalty (...) Quand on perd, c'est qu'on fait des erreurs, mais cet adversaire n'avait pas besoin de coup de pouce". 14e journée , à Dijon, match nul 1-1 contre Guingamp - "C’est dommage que l’arbitre siffle autant de coups francs, ce qui leur permet de prendre l’avantage", dénonce Omar Daf, pointant également un pénalty non-sifflé en faveur de son équipe en fin de rencontre.

, à Dijon, match nul 1-1 contre Guingamp - "C’est dommage que l’arbitre siffle autant de coups francs, ce qui leur permet de prendre l’avantage", dénonce Omar Daf, pointant également un pénalty non-sifflé en faveur de son équipe en fin de rencontre. 18e journée , à Paris, défaite 2-1 contre le Paris FC - "Ce qui est dommageable, ce sont les faits de jeu qui nous pénalisent en fin de match", note l'entraîneur du DFCO, exclu en fin de partie. Le corner, qui amène le deuxième but parisien, n'aurait pas dû être accordé.

, à Paris, défaite 2-1 contre le Paris FC - "Ce qui est dommageable, ce sont les faits de jeu qui nous pénalisent en fin de match", note l'entraîneur du DFCO, exclu en fin de partie. Le corner, qui amène le deuxième but parisien, n'aurait pas dû être accordé. 21e journée , à Laval , défaite 1-0 - Le DFCO aurait pu bénéficier d'un pénalty en fin de match.

, à Laval , défaite 1-0 - Le DFCO aurait pu bénéficier d'un pénalty en fin de match. 22e journée , à Dijon, défaite 1-0 contre Niort - Ousseynou Thioune sort sur civière après une faute de Kaboré. Omar Daf regrette l'absence de carton rouge.

, à Dijon, défaite 1-0 contre Niort - Ousseynou Thioune sort sur civière après une faute de Kaboré. Omar Daf regrette l'absence de carton rouge. 27e journée, à Guingamp, défaite 2-0 - "Je trouve que le carton rouge est très sévère et a facilité le match pour cette équipe de Guingamp", dénonce Omar Daf, appelant une nouvelle fois les arbitres à "respecter" Dijon. "Il faut juste nous respecter, tout simplement, nous arbitrer comme les autres équipes".

En poste depuis l'été 2022 sur le banc dijonnais, l'entraîneur Omar Daf avait également adressé des reproches aux arbitres lorsqu'il était à la tête du FC Sochaux-Montbéliard. Par exemple après un match nul contre Valenciennes , ou suite à une défaite face à Ajaccio. "L’arbitre doit savoir maîtriser les débats", regrettait-il de la même manière après un revers contre Auxerre en mars 2022.

L'arbitrage ne peut pas tout expliquer

Si le DFCO a effectivement bien pu perdre des points en route suite à des décisions du corps arbitral, cela ne suffit pas pour justifier la tournure que prend la saison, avec cette 18e place et la menace d'une relégation en National. Comme après le dernier match à Guingamp, l'entraîneur du DFCO Omar Daf en est bien conscient et le réaffirme d'ailleurs : il ne veut pas se cacher derrière l'arbitrage. "La prestation collective ne me convient pas du tout", abonde-t-il.

Parce qu'au delà de l'arbitrage, qui peut avoir une part de responsabilité sur certains matchs, les raisons de la galère sont bien sûr multiples. Et les torts sont à partager entre les acteurs du jeu, c'est-à-dire les joueurs, l'entraîneur et son staff et les dirigeants.

Dernier du classement à l'extérieur (seulement une victoire et six points pris), le DFCO paye ses mauvaises séries : dix matchs d'affilée sans victoire à l'automne et un enchaînement de cinq matchs sans gagner (ni marquer) début 2023. Un DFCO manquant de caractère, qui ne s'est jamais imposé après avoir concédé l'ouverture du score. Un DFCO trop souvent rejoint (ou dépassé) en fin de match (Niort, Bordeaux, Amiens, Paris FC). Un DFCO qui paye un mercato d'été 2022 tardant à porter ses fruits, et plus globalement des joueurs qui pour beaucoup sont en dessous du niveau auquel ils sont légitimement attendus.

Un DFCO qui peut encore se sauver, mais qui doit réagir vite, dès samedi 18 mars avec la réception de Pau, premier non-relégable. En cas de succès, Dijon reviendra à un point. En cas de revers, il sera décroché, à sept points. Un match qui vaudra très cher, alors le club baisse les prix. "Tous ensemble", avec un tarif unique : cinq euros la place.