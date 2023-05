Ligue 2 - Le DFCO renoue avec son public, un avantage dans la mission maintien

On joue les dix dernières minutes de jeu, samedi 13 mai 2023. Dijon mène 3-0 contre Amiens, après un match quasiment parfait . "Aux armes ! Aux armes !" La tribune Nord, pourtant privée de son groupe ultra des Lingon's Boys , toujours en sommeil après le vol de sa bâche à domicile, et la tribune Sud - garnie par des dizaines de "Téméraires" - se répondent. Un chant spontané, un encouragement collectif, une ferveur populaire à un niveau constaté jusqu'ici une seule fois depuis 2020 et la crise du Covid, à l'occasion du derby contre Auxerre. Alors que le DFCO est invaincu depuis six matchs, mais toujours relégable à trois journées de la fin du championnat, le club renoue un lien fort avec son public.

Une haie d'honneur à l'arrivée du bus

Les supporters ont commencé leur "travail" à une heure et demi du coup d'envoi. Alors que le bus du DFCO arrive au stade, une centaine d'entre eux se massent devant les grilles. Pas pour critiquer, pas pour reprocher aux joueurs la mauvaise saison et la position de relégable. Non, pour soutenir, pour encourager, pour porter cette équipe. Les chants s'élèvent, les fumigènes s'allument. Le bus s'arrête, les joueurs et le staff descendent, et les supporters forment une haie d'honneur. Le tout dans un épais nuage de fumée rouge.

"Merci les gars", glisse l'entraîneur Pascal Dupraz lorsqu'il traverse cette foule, serrant des mains et recevant quelques tapes d'encouragement dans le dos. "Ils ont eu cette merveilleuse initiative d'attendre le bus quand nous sommes arrivés de l'hôtel, ça aussi, ça fait du bien", savourait encore le Haut-Savoyard en conférence de presse d'après match. L'accueil du bus, une idée d'ailleurs évoquée sur France Bleu Bourgogne en début de saison, lorsque l'on se demandait "Comment améliorer l'ambiance à Gaston-Gérard" .

"Ça nous fait pousser des ailes"

Environ 7.000 spectateurs en moyenne cette saison, encore moins la saison dernière. On est loin des 12.000 sièges occupés en moyenne lors des années Ligue 1. Et de la capacité maximale de 15.459 places. Il faut dire que les résultats de ces dernières années n'aident pas. Pour garnir les tribunes du Parc des sports, surfant sur l'excellente dynamique qui règne depuis l'arrivée du nouvel entraîneur début avril, le DFCO avait donc mis en place une opération au niveau de la billetterie. Chaque abonné pouvait inviter gratuitement quelqu'un pour assister au match dans les tribunes. Une opération plutôt réussie, puisque l'affluence annoncée dépasse les 9500 spectateurs.

"C'est bien, ça fait plaisir, ça booste aussi sur le terrain. Les supporters ne s'en rendent pas compte, mais quand on est fatigués et qu'on entend le public derrière nous, ça fait énormément de bien. Ça nous rebooste, ça nous donne encore de la force supplémentaire", se satisfait l'attaquant Mickaël Le Bihan , double buteur samedi soir.

"On voit que tout le monde est mobilisé. Quand on est soutenus, quand il y a de l'ambiance, ça nous fait pousser des ailes", confirme également le défenseur Daniel Congré, qui n'avait que très (trop?) rarement connu une telle atmosphère depuis son arrivée à l'été 2021. Il donne rendez-vous le vendredi 26 mai (20h45) pour le dernier match à domicile contre le Paris FC.

Les supporters croient encore au maintien

Après le match, la fête ne se termine pas tout de suite. Quelques dizaines de supporters attendent la sortie des joueurs, pour prendre des photos avec eux et repartir avec un autographe. Parmi eux Mickaël, qui accompagne sa fille, "grande fan" de Bryan Soumaré. Un bon choix, puisque c'est l'un des joueurs les plus en forme de l'opération maintien. "La joie de ma fille, c'est le principal de la voir comme ça".

Le DFCO avait sept points de retard sur le premier non-relégable début avril, il n'y a plus qu'une petite unité à rattraper. Et trois matchs à jouer. Alors que Dijon semblait promis au National, ce supporter retrouve de l'espoir pour le maintien en Ligue 2. "Il faut toujours y croire, on peut espérer un faux-pas des adversaires. Tout est jouable", envisage Mickaël, qui donne un 9/10 au DFCO pour sa prestation contre Amiens. "C'est plus qu'inespéré. Le changement de coach, avec Pascal Dupraz, ça a changé la donne. Il aurait fallu que ça arrive plus tôt", nuance ce supporter qui salue une équipe devenue "très collective".