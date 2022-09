Ligue 2 : le faux départ des recrues des Girondins de Bordeaux

Pour la première fois cette saison, les Girondins ont pu aligner leurs recrues à Saint-Etienne (0-3), le week-end dernier. Et à l'image de toute l'équipe, ils ont vécu un match compliqué. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été prévenu par David Guion ces dernières semaines. L'entraîneur bordelais l'avait répété : certaines de ses recrues ne seraient pas tout de suite à 100% en raison du manque de compétition.

Ce n'est pas Yoann Barbet et Vital Nsimba qui vont le contredire. Les deux anciens de la maison, titulaires dans le Chaudron pour leur retour sous le maillot Marine et Blanc, ont vécu une première mi-temps très difficile pour ne pas dire autre chose. Le premier a été très pris de vitesse presque sur chaque action alors que le second perdait ballon sur ballon. Clément Michelin, qui lui a dû remplacer Mwanga très rapidement, n'a pas été beaucoup plus à l'aise à l'image de sa passivité sur le premier but des Verts.

Mais, ils ont quelques circonstances atténuantes. Il y a déjà le manque de compétition, certains n'avaient plus joué un match depuis mai dernier, c'est-à-dire 4 mois. Il y a aussi le manque d'automatismes ou le pedigree de l'adversaire du jour. D'ailleurs, il y a eu du mieux en second mi-temps notamment pour Yoann Barbet et Vital Nsimba. Ce dernier a par exemple offert deux balles de but à Dilane Bakwa.

à lire aussi Ligue 2 : Les Girondins de Bordeaux officialisent quatre recrues le dernier jour du mercato

Enfin, on a aussi pu entrevoir en fin de rencontre ce que va apporter un Aliou Badji. Costaud physiquement et juste techniquement, l'attaquant sénégalais a failli inscrire son premier but dès sa première apparition avec les Girondins. Pour rappel, la cinquième recrue, Zuriko Davistavhili n'était pas du voyage à cause d'un problème administratif. Il devrait effectuer sa première face à Dijon samedi au Matmut Atlantique.