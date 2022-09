Ligue 2 : Le FC Annecy bat Quevilly et s’offre un premier succès à domicile

Elle manquait ! Elle est enfin là. Après trois matchs à domicile sans victoire (2 défaites, 1 nul), les Rouges ont enfin réussi à remporter leur premier succès sur leur pelouse du Parc des sports. Ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 2, les joueurs de Laurent Guyot ont battu Quevilly-Rouen. Ils se sont imposés grâce à un but exceptionnel d'Alexy Bosetti.

D'abord poussifs

Et pourtant, lors des quarante premières minutes, les annéciens étaient à côté de leurs pompes. Incapables d’enchainer trois passes consécutives, ils ont laissé les visiteurs prendre les commandes du jeu et s’offrir les plus belles occasions. Heureusement, à chaque fois, un pied ou le dos des défenseurs locaux (Mouanga 11e, Lajugie 18e, Jean 25e) empêchaient les frappes normandes d’arriver jusqu’au but gardé par Florian Escales. Seules actions pour les Rouges, un coup-franc dans l’axe mais trop enlevé par Bosetti (30e).

0 à 0 à la pause

Finalement, il aura fallu attendre les cinq dernières minutes de la première pour voir les Rouges enfin réagir. Testud (44e) plaçait une tête claquée au-dessus de sa transversale par le portier de Quevilly. Deux minutes plus tard, Yohann Thuram récidivait sur une frappe de Bosetti puis sur une reprise de Testud (45e+2). Finalement, les deux équipes rejoignaient les vestiaires pour la mi-temps sur le score de 0 à 0 mais les joueurs de Laurent Guyot semblaient sortir la tête de l’eau.

Le coup de génie de Bosetti

Après la pause, les Rouges ronronnaient à nouveau et les 4114 spectateurs du Parc des sports devaient faire un gros effort pour ne pas s’assoupir. La blessure de Phliponeau (71e), sorti sur civière, plongeait encore un peu plus le stade dans l’angoisse d’une soirée soporifique.

Et puis, la foudre est tombée sur la cuvette (75e). Un éclair de génie signé (encore une fois) Alexy Bosetti. Une reprise de volée aussi somptueuse qu’instantanée qui, sur un mauvais renvoi de la défense de QRM, a atterri dans la lucarne gauche du but de Thuram.

Lors du dernier quart d’heure, le FCA reculait et souffrait face aux attaques normandes. Mais les Rouges n’allaient pas craquer et s’offrait leur premier succès à la maison. Enfin !