Ligue 2 – Le FC Annecy doit mieux voyager pour avancer plus vite

Cela pourrait-être la question bonus d’un jeu télé. À quand remonte la dernière victoire à l’extérieur du FC Annecy depuis son retour en Ligue 2 la saison dernière ? Tic-tac, tic-tac… Ceux qui ont de la mémoire se rappelleront que c’était le 8 octobre 2022, un succès 4 buts à 0 sur la pelouse de Guingamp (11e journée). Depuis les Annéciens restent sur une série de 14 rencontres sans succès loin de leur Parc des Sports.

"Faire avancer le compteur"

Alors ce soir face à Concarneau, le promu qui après quatre journées n’a toujours pas marquer un but et pointe à la dernière place du classement, les joueurs de Laurent Guyot ont l’occasion de briser la malédiction. "Si on veut atteindre l'objectif de fin de saison (le maintien, ndlr) cela passe forcément par faire avancer le compteur contre Concarneau", reconnait l’entraîneur du FCA. Mais pas question de bloquer sur la stat de l’équipe qui a du mal à voyager. "C'est comme ça et cela ne nous a pas empêché de faire des bons résultats."

"Dans ce championnat gagner à l'extérieur représente toujours une sorte d'exploit, poursuit le coach Guyot. Je ne suis pas très focalisé sur ce type de statistiques. Évidement cela ne me donne pas plus de confiance mais cela ne me fait pas douter sur ce que nous sommes capable de faire." Le FC Annecy a-t-il les moyens de s’imposer (enfin) loin de sa base et de faire avancer encore un peu plus le compteur points ? Les plus superstitieux auront noté que, ce soir, le match se joue à Guingamp (le stade de Concarneau n’est pas encore validé pour la Ligue 2), là-même où les Reds ont signé leur dernier succès à l’extérieur. Et si la pelouse du Roudourou portait chance aux Annéciens ?

L’avis de Laurent Guyot sur Concarneau

"Je suis très vigilant car je sais que c'est une véritable équipe, explique Laurent Guyot. Concarneau joue avec des principes de jeu et a un entraîneur qui sait ce qu'il veut avec des joueurs qui se sont adaptés à son style. On va tomber sur un collectif et tomber sur un collectif, c'est toujours délicat. Je suis très, très, méfiant."

Le groupe : Pajot forfait, première pour Kodjia

Une absence notable pour le FC Annecy, celle de Vincent Pajot. L’expérimenté milieu de terrain n’est pas encore remis de son choc à la tête lors de la rencontre, lundi dernier, face à Saint-Étienne. Alexy Bosetti (genou) est toujours indisponible. En revanche, Jonathan Kodjia (33 ans) sera bien présent. L’attaquant élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2015 fait sa première apparition dans le groupe.

Escales (G), Callens (G), Mahop, Jean, Mouanga, Lajugie, Kashi, Adeline, Kandil, Barry, Larose, Caddy, Kodjia, Shamal, Testud, Delphis, Goncalves, Bengueddoudj