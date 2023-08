Ligue 2 - Le FC Annecy espère garder le rythme et faire tomber Saint-Étienne

L’année dernière, le FC Annecy avait offert, avec un peu de retard, un beau cadeau de Noël à ses supporters. Le 26 décembre 2022 dans un Parc des Sports bondé et grâce à un double de Moïse Sahi-Dion, les Reds avaient dominé le Verts (2-1) et remporté la première manche du derby rhônalpin. Ce soir, pour le retour de l’AS Saint-Étienne en Haute-Savoie, l’antre Annécienne affichera une nouvelle fois "complet" et le FC Annecy pourra compter sur près de 13 000 spectateurs.

ⓘ Publicité

Le FC Annecy peut-il enchaîner ?

Après trois journées de championnat, les joueurs de Laurent Guyot sont dans le rythme. Avec 4 points au compteur, ils devancent même leur rival du soir. Depuis le reprise, l’ASSE a déjà concédé deux défaites et ne s’est imposée qu’une seule fois. "J’ai vu leurs matchs (…) ils ont eu des résultats mitigés mais ils ont eu à chaque fois l’opportunité de gagner le match. Il n’y a jamais de bon moment pour jouer un gros. À nous d’être à 100 % sur nos idées, nos principes", temporise l’entraîneur annécien.

loading

L’autre défi du FC Annecy ce soir sera de réussir à enchaîner une deuxième victoire d’affilée, chose que depuis leur retour en Ligue 2 la saison passée, ils n’ont pas encore réussie à faire. "Il y a toujours des petites motivations à aller chercher, reconnait Laurent Guyot. Mais des équipes qui enchaînent deux victoires à domicile il n’y en a pas beaucoup."

Pour affronter les Verts, le technicien haut-savoyard peut s’appuyer sur un groupe quasi au complet. Manquent à l’appel : Alexy Bosetti (genou), Soukouna (en phase de réathlétisation) et les blessés de longue durée Spano et Billemaz. La dernière recrue, Jonathan Kodjia, encore trop juste n'a pas été retenu. Le coach de Saint-Étienne devra composer avec plusieurs absences importantes (Monconduit (cuisse) et Wadji (cheville)).

FC Annecy – AS Saint-Étienne (4e journée de Ligue) à partir de 20h45 au Parc des Sports

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays de Savoie (à partir de 20h)