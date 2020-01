Ligue 2 : le FC Lorient brave les éléments et fait craquer le Stade Malherbe de Caen

Le FC Lorient redevient leader provisoire de la Ligue 2 grace à sa victoire (2-1) sur le Stade Malherbe de Caen, en match décalé de la 20e journée. Wissa a encore été décisif avec un but et une passe décisive.

La joie des Lorientais sur le second but

Lorient, France

Maintenant, place au Paris Saint-Germain ! Les Merlus s'avanceront dimanche soir, en seizième-de-finale de la coupe de France contre le champion, avec le sentiment du devoir accompli lors de la 20e journée de Ligue 2.

Sous un fort vent, sous une pluie continue, sur une pelouse toujours aussi grasse et de mauvaise qualité, ils ont battu le Stade Malherbe de Caen 2-1, grâce à des buts de Hamel et Wissa, et ont récupéré la tête du classement. Lorient à maintenu son écart sur plusieurs poursuivants vainqueurs vendredi soir (Ajaccio et Clermont, notamment).

Les Merlus avait idéalement commencé en ouvrant le score par Pierre-Yves Hamel (6e) sur un centre de Wissa.

Mais ils se sont compliqué la vie en permettant à Caen de revenir dix minutes plus tard (penalty concédé par Abergel et transformé par l'ex-Brestois, Pi).

Le FCL a finalement arraché la décision contre des Caennais très replié après l'exclusion de Weber (40e) grâce au douzième but de Wissa, inscrit en deux temps après un coup-franc de Lemoine (2-1, 69e). Pas le plus beau, mais sans doute l'un de ses buts les plus importants de la saison.

Lens aura l'occasion de reprendre la tête s'il gagne à Guingamp, samedi, en match en retard. Après la coupe de France, Le FC Lorient enchaînera une seconde réception, contre Nancy, septième du classement.

Revivez le direct web