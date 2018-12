Ligue 2 : Le FC Lorient ne se relance pas à Sochaux

Même affronter une équipe en pleine déliquescence n'a pas profité au FC Lorient.

A Sochaux, les Merlus ont encore démontré les lacunes offensives qui leur pourrissent la vie depuis quelques semaines. Ils se sont incliné 1-0, à Sochaux, lors de la 19e journée de Ligue 2.

Avec ce cinquième match de suite sans victoire en L2, ce septième en comptant les rencontres des coupes de la Ligue et de France, les Merlus se retrouvent distancés par les leaders. Metz, champion d'automne, est à dix points. Son dauphin, Brest, est à sept points.

Inexistants en première période, les Lorientais ont encaissé un but de Sané à la 35e minute. S'ils ont été un peu plus tranchants en seconde période, ils n'ont toutefois pas réussi à sauver un point.

Mickaël Landreau (entraîneur du FC Lorient) : "On ne méritait rien de mieux que d'être mené à la mi-temps. Ensuite, et c'est récurrent chez nous, on a beaucoup d'occasions. On tape la barre, on a quatre occasions franches où on doit marquer et on ne marque pas. C'est bien sûr un échec de perdre ce match. C'est nous qui ne gagnons pas cet après midi."