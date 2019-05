Ligue 2 : le FC Lorient pourra-t-il éviter à un grand gâchis au Havre ?

Le FC Lorient est sixième, et premier non qualifiés pour les playoffs, avant de jouer la 38e journée de Ligue 2. Il doit absolument gagner au Havre, et prier pour que Lens et le Paris FC lâchent des point, afin de se qualifier in extremis.

Lorient, France

En ne pouvant pas gagner, au Moustoir, contre un mal classé (0-0 face à Sochaux), le FC Lorient a peut-être perdu gros la semaine dernière ...

Il a perdu sa place dans les cinq premiers du classement de Ligue 2. Et il remet donc sa participation en playoffs dans les mains de Lens et du Paris FC.

On peut très bien imaginer, lors de cette 38e et dernière journée de Ligue 2, voir Lorient gagner chez des Havrais en vacances. En revanche, imaginer que le PFC et que le Racing lâchent des points chez eux, est beaucoup plus aléatoire.

Paris reçoit le Gazélec d'Ajaccio, pas encore maintenu, et Lens accueille Orléans, huitième.

A 18 points de Metz !

Rater, comme l'année dernière, les playoffs serait un échec. Le FC Lorient est à 18 et 14 points des deux premiers ! Les deux équipes qui, elles, ont réussi ce qu'il visait ouvertement : la montée directe en Ligue 1 !

Ces écarts, ou plutôt ces abîmes, font clairement tâche quand on les rapporte aux moyens, humains, financiers, et matériels, dont le FCL dispose.

Mais, contrairement à Metz et à Brest, le FC Lorient n'a jamais su créer d'équipe. Il n'a jamais, non plus, trouvé d'équilibre entre une défense très souvent décimée par les blessures, et une attaque trop souvent sans imagination.

29 journées sur 37 en position de qualifié pour les playoffs

Mais malgré ça, malgré ces réelles difficultés, ça aurait du passer pour les Merlus. Lorient a passé 29 journées sur 37 dans les places qualificatives pour les playoffs.

Mais la série actuelle, démarrée début mars, gâche tout. Depuis onze matchs, Lorient avance à l'allure d'un relégable avec deux petites victoires, un petit point de moyenne par match.

Sur cette même séquence, aucune équipe de Ligue 2 n'a encaissé plus de buts...