Lorient, France

A un mois et deux jours de sa reprise en Ligue 2, à quelques heures du tout premier match amical de préparation contre l'équipe de France U19 (17 heures 30 à Ploufragan), le FC Lorient présente son maillot "home" pour la saison 2018/2019.

L'équipementier Kappa a fait plus sobre que l'an dernier, où noir et blanc se côtoyait allègrement sur les manches. La présence des historiques damiers sur le ventre des joueurs est à noter. Et le club promet un "orange plus vif" que les saisons précédentes.

En vente dès le 4 juillet

"le damier noir, présent sur le tout premier maillot du club en 1926, fait son retour sur la tunique lorientaise et (...) l’appellation « Les Merlus » est présente à l’arrière du col" écrit le club dans son communiqué de présentation.

Les tenues complètes seront en vente dès le 4 juillet, à la boutique du FC Lorient.