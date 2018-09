Il n'y a plus d'équipe invaincue en Ligue 2. Le FC Lorient s'incline (2-0) à Orléans à l'occasion de la 9e journée et chute du podium.

Lorient, France

Le FC Lorient a perdu gros, en s'inclinant 2-0 à Orléans, lors de la 9e journée de Ligue 2 de football.

Les Merlus ont perdu leur invincibilité. Ils étaient les derniers à ne pas avoir perdu en Ligue 2 cette saison. Ils ont aussi perdu leur statut de meilleure défense du championnat, au profit de Lens et du Havre. Enfin, ils ont perdu leur place sur le podium puisque Brest, large vainqueur de Châteauroux, et Lens, pourtant tenu en échec chez lui par le Paris FC, lui passe devant au classement.

Mickaël Landreau : "A aucun moment, je ne pouvais me dire que ce genre de match allait arriver"

Lorient a craqué deux fois en dix minutes, juste après l'heure de jeu. Lopy (65e) puis Tell (74e) sont les buteurs orléanais.

"On n'a pas de marge en Ligue 2 et tu es sanctionné quand tu ne joues pas juste, et sans l'allant qu'il faut, analysait l'entraîneur du FC Lorient, Mickaël Landreau. Ce qu'on savait de cette équipe, c'est qu'elle a deux gros points forts : les coups de pieds arrêtés et les contre-attaques. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté et ont terminé le match sur une contre-attaque. Ce n'est pas un match où on mérite autre chose."

Nancy puis le derby

"Oui, c'est un coup d'arrêt, reprend Mickaël Landreau. On était invaincus, on était la meilleure défense du championnat... Ce n'est pas ce que j'attendais. Ce n'est pas ce que je pensais voir, compte tenu de l'investissement et de l'intensité mise par les garçons. A aucun moment je ne pouvais me dire que ce genre de match allait arriver. On les connaissait, c'était l'équipe attendue. C'est nous qui n'avons pas été à la hauteur du match."

Le FC Lorient recevra Nancy, vendredi prochain, avec l'espoir d'inscrire ses premiers buts et de remporter sa première victoire de la saison au Moustoir. Puis les Merlus disputeront le derby à Brest.