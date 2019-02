Ligue 2 : le FC Lorient s'offre une cinquième victoire de suite à Clermont

Lorient, France

On n'arrête plus le FC Lorient ! Les Merlus se sont imposés 1-0 à Clermont lors de la 26e journée de Ligue 2. C'est leur cinquième victoire consécutive par un but d'écart.

Hamel enchaîne

Lorient se créé la plus belle occasion de la première période. le milieu originaire de Saint-Evarzec (Finistère), Julien Ponceau trouve la barre transversale.

La seconde période est bien plus animée. Pierre-Yves Hamel ouvre le score en transformant un penalty provoqué par Ponceau, encore lui (72e).

Pierre-Yves Hamel inscrit son deuxième but en deux matchs et retrouve la troisième place du classement des buteurs avec douze réalisations.

Un dernier quart d'heure à rebondissement

Les vingt dernières minutes sont folles. L'arbitre refuse le but de l'égalisation à Clermont pour hors-jeu (77e), puis expulse l'Auvergnat Sissoko (82e) en raison d'un mauvais geste sur Hamel.

Même à dix, Clermont a la balle de l'égalisation mais Ilan Meslier détourne un penalty de l'ex-Brestois Manu Pérez (90e + 4).

Le FC Lorient réalise une belle opération au classement puisqu'il reste à portée de Brest, deuxième, mais il creuse un écart sur le Paris FC, quatrième, battu à Metz.